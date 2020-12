Los nuevos pobres, la otra pandemia de la covid-19

En una Europa sacudida por la pandemia son muchos los que han pasado de tener trabajo a tener que pedir ayudas por primera vez en su vida. ¿Cómo se enfrenta a esta situación en países como España o Austria?

La crisis económica derivada de la pandemia está haciendo estragos entre las clases medias. Casi más de la mitad de las personas que piden ayudas son nuevos pobres. Es la primera vez que se enfrentan a esta situación de vulnerabilidad. Les contamos la historia de una familia numerosa que lo ha perdido todo... Barcelona, una ciudad próspera para negocios y turismo, en principio un buen lugar para hacer dinero.

Pero esta ciudad tiene otra cara: gente expuesta de pronto a las dificultades y, sí, al hambre.

El colapso económico de la pandemia formó colas frente a las ONGs que distribuyen alimentos. En España está surgiendo una "nueva pobreza" antes solapada.

Antonio y Cristina tienen tres hijos. La pandemia aplastó su pequeño bar de tapas. Incapaces de pagar las facturas, fueron desahuciados de su piso. Para conseguir comer, la familia tiene que pedir ayuda. La asociación De Veí a Veí - __De vecino a vecino-, recoge comida de las tiendas locales y la entrega a personas necesitadas. Para Antonio, esa es su primera vez: "Es que yo no me he visto así nunca en la vida. Si no cómo iba a tener yo tres hijos. Yo estaba bien. Es que me dio un vuelco la vida para flipar. Para que yo fuera a buscar alimentos y todo que al principio te da vergüenza, sinceramente. Éramos una familia normal, tampoco tirábamos cohetes pero vivíamos. Ahora mismo, lo único que tenemos es 400€ que le dan a mi mujer la asistenta para todo, lo que recogemos de alimentos y la paga vital no apuntamos a día de hoy no ha llegado. Yo ni cobro paro no tengo ninguna prestación – nada … - Te pide un polo el niño y no puedes comprarle nada.".

En septiembre, cuando la familia fue desahuciada, el Ayuntamiento les acomodó en un apartamento turístico como refugio temporal. Aquí pueden quedarse hasta el verano. Hay muchas familias en España pobres por primera vez.

Cristina, la mujer de Toni, es de Rumanía: “Supongo que no han ido nunca a pedir alimentos, a una ONG a Caritas y lo hacemos ahora. Es muy duro verte ahí pero tienes que hacerlo, tienes que comer día a día. No hay otra opción. Y gracias a ellos que están y existen porque tienes ayudas si no tienes que ir a buscar en la basura o robar".

Hora de ir a recoger a la escuela a la pequeña Lía. Muy cerca del sueño de vida destrozado de Toni. Tras acumular deudas impagables, la pandemia borró su querido bar de tapas. Tuvo que vendérselo a una familia china.

Toni lo ve con una mezcla de sentimientos:"__Es un local que he hecho yo a mi manera a mi gusto y quieras que no te duele. Encima tengo el colegio enfrente del bar y lo veo cada dos por tres. Es una cosa que has creado que hecho como tu sueño y te ha salido mal y duele.’’

La pandemia aumentará el número de personas que viven en la pobreza en España en más de un millón. ¿Por qué España está tan afectada?

Rafael Martínez Buñuel dirige esta asociación de apoyo solidario: No caemos en la economía sumergida, lo que estamos viendo mucho es la economía sumergida que antes existía y ahora ya no. Como es una economía indemostrable es una pobreza o riqueza indemostrable. Nosotros antes de la pandemia entregábamos dos toneladas y media de alimentos al mes, atendíamos de 130 a 140 personas. Ahora en estos ocho meses y pico ya hemos entregado más de 100 toneladas.

En mayo, el gobierno español creó un plan de ingresos básicos para unos dos millones de personas. El fracaso ha sido total prociendo una enorme frutración social. Tan sólo se ha aprobado el uno por ciento de las solicitudes produciéndose todo tipo de retrasos y anomalías burocráticas.

Vamos ahora a Austria. Viena, una ciudad de riqueza y bienestar. Pero esta ciudad tiene otra cara: gente expuesta de pronto a las dificultades y, sí, al hambre. ¿Les suena de algo? Bueno, la nueva pobreza de la COVID golpea a países de toda Europa.

En la ONG Ayuda Popular de Viena, los estantes del almacén se vacían rápidamente.

Su director, Johannes Pleschberger:"Más de una docena de esos paquetes de comida van a ser entregados ahora mismo al refugio para gente sin techo Noth-Light. Estamos en Viena. La crisis de la pandemia ha destrozado vidas también en Austria. Aquí, en el sexto país más rico de la Unión Europea, con la mayor normalidad, gente de éxito termina de pronto en las calles...".

Regina es una de ellas. Es alemana, trabaja en hoteles de toda Europa cocinando y limpiando, ayudando y sirviendo. Hasta el verano estuvo en España, en Mallorca. Recibió una oferta para la temporada de invierno de Austria y aceptó.

Nada más llegar a Austria, su contrato fue cancelado por la COVID. Regina nos cuenta qué pasó para que ella y sus dos perros acabaran en un refugio: "Primero alquilé una habitación en una pensión barata, me quedé allí cuatro semanas. Luego me di cuenta de que el dinero se estaba acabando, los perros tenían hambre, yo tenía hambre... Aquí en Ayuda Popular consigo algo para comer y beber. Sin eso tendría que mendigar en las calles ... Nunca he estado en una situación como en la que me encuentro ahora. No puedo avanzar, no puedo retroceder. Y mi destino es sólo uno entre miles o millones de personas atrapadas en un punto muerto similar. Lo siento, pero mis nervios están a punto de romperse. Mis nervios me hacen temblar un poco, porque estoy muy preocupada: ¿Qué va a ser de mí?"

Compartir una comida caliente con gente sin hogar es una experiencia nueva para Regina.

Pidió el subsidio de paro, pero la administración austriaca descubrió que le faltan 127 días de trabajo para tener derecho a la prestación. A Regina no le tienen en cuenta los días de trabajo en Alemania y España. Llama a los voluntarios que trabajan en el refugio su "segunda familia".

Claudia Volkshilfe, al frente de Noth-Light lo resume:"Construir relaciones, eso es lo que hacemos para empezar. Todo lo demás va con ello. Como en una familia".

La pandemia aplastó además a familias, autónomos, pequeños empresarios y trabajadores temporales ... la lista de penurias se hace cada vez más larga.

Para Tanja Wehsely de la vienesa Ayuda Popular"La crisis de coronavirus es como una lupa que muestra de cerca las fracturas de una sociedad. Tenemos a un 70 por ciento más de gente que viene a nosotros, pidiéndonos ayuda urgente, para paquetes de comida. La gente hace cola y nunca antes habían pensado que algún día iban a depender de entregas de comida para sus familias."

Regina va a pedir trabajo, y ya van 48 veces, a la presidenta de la Asociación Austriaca de Hoteles.

El turismo representa (más del) 7% del PIB del país, y normalmente falta mano de obra. La pandemia puso la gerente del hotel Reitterer en una situación difícil: el confinamiento obligó a cerrar a la mayoría de los hoteles.

Michael Reitterer hace memoria: "Cuando en septiembre, a finales de septiembre, Alemania puso limitaciones de viaje a Austria, la crisis se convirtió en una verdadera catástrofe... y por eso todos mis colegas directores de hotel son bastante reacios a contratar gente, porque nadie sabe si habrá un tercer confinamiento, todo el mundo habla de ello ... y eso es lo triste para Regina Bueno, le prometí que la ayudaría con mis contactos personales y que le encontraría un trabajo en algún lugar de Austria".

La Unión Europea también ayuda. Se han movilizado hasta ahora 13.500 millones de euros de los Fondos de Política de Cohesión para luchar contra la pandemia de COVID. Y hay más dinero europeo en camino para tomar medidas drásticas contra la COVID. Existe una verdadera solidaridad entre los europeos.

De los 13.500 millones de euros utilizados por los Fondos de Política de Cohesión, el Fondo Social Europeo ha canalizado 1.400 millones de euros de apoyo directo a las personas necesitadas, los servicios sociales y los grupos vulnerables.

Es un reportaje deCRISTINA GINER y J**OHANNES PLESCHBERGER**

CÁMARA: ANDREA LOLICATO y JOHANNES PLESCHBERGER

Edición de vídeo: François Rudolf

Productor: HANS VON DER BRELIE

PRODUCTION: GERALDINE MOUQUET, YOUCEF KOLIAI

