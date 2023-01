Una nueva herramienta de inteligencia artificial está arrasando en el mundo de la tecnología. Se llama ChatGPT y puede hacer prácticamente de todo.

Escribe una petición y ChatGPT podrá escribir una redacción escolar, como le pidió un usuario de Twitter. ChatGPT puede componer una canción o incluso resolver un problema matemático en pocos segundos.

Pero algunos advierten de que la aplicación podría plantear problemas éticos, especialmente cuando se trata de hacer trampa en el mundo académico o incluso de escribir artículos de noticias falsas.

Pero, ¿cómo saber si la inteligencia artificial ha escrito el texto que estás leyendo? Se lo preguntamos a Muhammad Abdul-Mageed, investigador en inteligencia artificial.

"El punto débil de ChatGPT es que está entrenado con datos obsoletos de 2021 o 2022. Por ejemplo, no sería capaz de detectar algo que haya ocurrido recientemente. Por ejemplo, no sería capaz de decirte si Francia ganó o no el Mundial de Catar", dijo el investigador a Euronews.

Aquí hay otras pistas en las que fijarse: si varias personas hacen a Chat GPT exactamente la misma pregunta, generará casi la misma respuesta para cada una de ellas.

Así que si eres profesor y estás corrigiendo varias tareas que tienen la misma construcción o los mismos ejemplos o razonamientos, puede que se trate de un texto generado por la IA.

Un estudiante universitario de 22 años ha desarrollado una aplicación llamada GPTZero que, según afirma, puede detectar si el texto está escrito por ChatGPT.

Pero no es infalible. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no existe ningún modelo de detección en la actualidad, como explica Irene Souleiman, experta en política de IA

"No hay una solución mágica para la detección de la IA. Al igual que los humanos, a medida que estos modelos se vuelven más potentes, los modelos de detección se ponen al día y no van a ser tan buenos. Y no serán capaces de dar un resultado tan preciso en cuanto a lo que es falso o generado por IA", explicó Solaiman, que es la directora política de la startup de IA Hugging Face.

Los expertos creen que, ahora que la inteligencia artificial es cada vez más potente, puede que sea el momento de replantearse la forma en que se realizan los exámenes en las escuelas y qué tipo de políticas deben adoptar los gobiernos para que esta poderosa herramienta no se utilice para causar daños en el mundo real.