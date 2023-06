La ingeniería de inteligencia artificial es un sector emergente en tecnología que ofrece salarios competitivos a medida que los chatbots de inteligencia artificial se hacen más frecuentes.

El auge de la inteligencia artificial (IA) ha provocado que se hable de una nueva revolución industrial que podría dejar obsoletos a millones de trabajadores. Sin embargo, uno de los empleos que está creando puede llegar a pagar hasta 300.000 euros al año, y ni siquiera requiere formación tecnológica.

La ingeniería de IA es un nuevo empleo de moda en el mercado tecnológico impulsado por el auge de los chatbots con IA, como GPT-4, la última versión de ChatGPT de OpenAI.

El trabajo consiste en aprovechar todo el potencial de la IA comunicándose eficazmente con el algoritmo y enseñándole gradualmente cómo responder y seguir unas directrices específicas.

Estas habilidades están muy solicitadas en estos momentos. La start-up de IA Anthropic, con sede en San Francisco, tiene actualmente una oferta de empleo para un "ingeniero y bibliotecario" con un salario que oscila entre 175.000 y 335.000 dólares al año (160.000 y 308.000 euros).

"La ingeniería prompt (ingeniería de avisos) es como enseñar a un robot a hablarte. De la misma forma que nosotros usamos palabras para comunicarnos", explica a Euronews Next Michael Delcore, ingeniero de inteligencia artificial y desarrollador front-end autónomo.

¿Qué son los conocimientos de ingeniería de avisos de IA?

Según Delcore, la ingeniería de avisos es una forma de comunicarse con los algoritmos de IA mediante una combinación de conocimientos técnicos. Sin embargo, no se requiere ningún lenguaje de programación, estos ingenieros simplemente necesitan un nivel decente de conocimientos lingüísticos y gramaticales, análisis de datos y pensamiento crítico.

Andrej Karpathy, antiguo jefe de Inteligencia Artificial de Tesla, llegó a decir en un tuit en enero que "el nuevo lenguaje de programación de moda es el inglés".

En una entrevista con Euronews Next, Mairi Bruce, ingeniera británica de avisos e investigadora de IA en AutogenAI, explicó que el éxito de la ingeniería de avisos depende del contexto y de la intención del usuario. Asegura que debe ser directa, relevante y sin ambigüedades.

"Hay que intentar que sea lo más fácil posible y no debe estar abierto a interpretaciones. Hay que usar las palabras con intención", dijo Bruce.

Según ella, la ingeniería de avisos es más una forma de arte que otra cosa. Aunque hay papeles que pueden guiar a alguien en la dirección correcta, no hay una fórmula específica para ello.

Sin embargo, con la creciente demanda de este tipo de ingenieros, es una función en la que muchas personas podrían tener que perfeccionarse.

Cómo convertirse en ingeniero de inteligencia artificial

A pesar de ser un trabajo relativamente nuevo, la ingeniería de avisos está ganando popularidad, y muchas empresas buscan actualmente contratar ingenieros de avisos.

Según Bruce, la capacidad lingüística, los conocimientos tecnológicos y el interés por la IA son los requisitos clave para convertirse en un ingeniero de prontitud, independientemente de la formación académica o laboral de cada uno.

"Yo estudié Políticas en la universidad y no tengo conocimientos técnicos", explica. "Si tienes interés en ello, eso es más o menos lo que necesitas. Sólo una persona capaz, con interés y conocimientos de idiomas, porque no se codifica, sólo se escribe en prosa. Así que no hace falta tener ninguna de esas habilidades".

Bruce también señala que el historial laboral previo no era un requisito para que se convirtiera en una pronta ingeniera: "Creo que, básicamente, el criterio era: ¿son inteligentes y capaces? ¿Tienen un profundo conocimiento de la ingeniería de avisos y pueden aplicarlo?

En cuanto a la receta para el mensaje perfecto, Bruce anima a los ingenieros de mensajes a jugar con el lenguaje para encontrar lo que mejor funciona.

"Jueguen con las palabras. ¿Qué palabras pueden funcionar? ¿Qué estructura de frase podría funcionar? Porque, como he dicho, no hay una fórmula específica. Una forma de puntuación puede suscitar una idea fantástica y otra no", explica.

Aunque mucha gente teme que la IA acabe con sus puestos de trabajo, la pronta ingeniería de la IA demuestra que ésta acabará creando otros nuevos.

Bruce afirma que la IA podría más bien reestructurar la forma de trabajar de las personas y, con suerte, aumentar su productividad.

"Creo que la nueva tecnología no sólo va a acabar con las carreras de las personas. Va a crear nuevos puestos de trabajo que ni siquiera veíamos posibles", afirma.