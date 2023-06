Limpiar los océanos: ¿una iniciativa demasiado buena para convertirse en realidad?

Por Euronews

El plástico está en todas partes. Alrededor de nuestros alimentos, en nuestras costas, incluso se han encontrado restos en nuestra sangre.

A mayor escala, el plástico forma ahora un sexto continente en el Océano Pacífico, tres veces más grande que Francia.

La organización The Ocean Clean Up se ha propuesto limpiar la llamada "gran mancha de basura del Pacífico". Utilizando redes gigantes transportadas por barcos, el grupo afirma haber recuperado más de 200 toneladas de plásticos desde 2021. Es decir, alrededor de un cuarto de la mancha.

"La gran mancha de basura es solo una pequeña fracción, el 1% de lo que realmente hay en el océano, por lo que es un gran esfuerzo seleccionar estas cosas. [...] La idea subyacente es que podemos utilizar la tecnología para encontrar una manera de resolver la crisis sistémica, pero tenemos que cerrar el grifo y producir menos y consumir menos en definitiva", explica Melanie Bergmann, bióloga marina, Instituto Alfred Wegener.

¿Acabar con la creciente producción de plástico? Ese es precisamente el objetivo del tratado internacional que prepara la ONU y que debería entrar en vigor en 2025.

Pero centrarse únicamente en limpiar los océanos sería enfocar el problema de forma equivocada, según Sy Taffel, investigador y codirector del Centro de Investigación de Ecología Política de la Universidad de Massey.

"Empresas como Coca-Cola adoran proyectos como Ocean Clean Up precisamente por la razón de que pueden decir, mira, estamos dando dinero a esta cosa que va a eliminar el problema de la contaminación plástica de los océanos. Básicamente es una forma de continuar con su actual modelo de negocio y la cantidad de contaminación que están creando y la cantidad de combustibles fósiles que están utilizando", dice Taffel.

La organización The Ocean Clean Up considera las críticas injustificadas y espera que sus acciones inspiren un deseo de cambio en las empresas.

"Somos una organización orientada a la acción. No hacemos defensa. No hacemos activismo. Sólo queremos hacer nuestro trabajo. Queremos limpiar el plástico flotante en el océano y evitar que llegue más al océano. Nos centramos en desarrollar soluciones, tecnologías y sistemas que nos permitan cumplir esa misión", dice João Ribeiro-Bidaoui, consejero general y director de Asuntos Públicos Mundiales de The Ocean Cleanup.

Otras iniciativas -como el Centro Tecnológico del Mar-Fundación (CETMAR) de España con su programa_CleanAtlantic-_ están abordando el problema del plástico flotante en nuestros ríos y en los océanos, con diversos grados de éxito. Una acción que es significativamente más barata es retirar manualmente el plástico que llega a la orilla. Es un método que evita que más plástico acabe en medio del océano.