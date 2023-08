Por Sophia Khatsenkova

Algunas personas ponen en escena a animales expuestos a peligros atroces de los que son salvados en el último momento por benévolos humanos. Cachorros asfixiados por serpientes, perros colgados de árboles. El animal es maltratado, pero el salvador no suele ser tal.

Cachorros asfixiados por serpientes o perros atados a las vías del tren antes de ser rescatados justo a tiempo por una persona salvadora. Este tipo de vídeos de rescate han recibido millones de visitas en las redes sociales, pero esconden un oscuro patrón de maltrato animal. Veamos qué se esconde tras estos populares vídeos.

Es posible que hayas visto vídeos como estos en Youtube o TikTok. Cada vez, un rescatador humano parece llegar justo a tiempo para salvar al animal.

Pero ten cuidado, porque lo más probable es que estos vídeos sean un montaje. ¿Cómo saberlo? Se lo preguntamos a Nina Jackel, de la ONG Lady Freethinker, que ha seguido de cerca los vídeos de crueldad animal en las redes sociales.

Animales expuestos una y otra vez a "situaciones horribles"

"Una tendencia que hemos visto últimamente son los rescates de cachorros en los que los perros son colocados en situaciones precarias y horribles, como un perro colgado de un árbol con cinta adhesiva y alguien tropieza con él.

Pero luego verás al mismo perro en otro vídeo con la misma cámara, esta vez atado a las vías del tren o metido en un agujero o en cualquier otra situación igual de horrible. Y a menudo se puede identificar a los mismos animales que se utilizan una y otra vez, que es una manera de detectar un canal dudoso, por un lado.

Y las situaciones son tan improbables... Y, sin embargo, esos cineastas parecen toparse con ellas una y otra y otra vez. Es posible un rescate legítimo, que alguien tropiece con un animal en necesidad desesperada de vez en cuando, pero no todo el tiempo. Y si eso es lo único que publica ese canal, es una señal bastante buena de que se trata de un canal de rescate falso".

Pero muchos usuarios de las redes sociales siguen siendo engañados haciéndoles creer que estos escenarios son legítimos. Estos falsos vídeos de rescate pueden causar daños físicos y psicológicos extremos a los animales implicados.

¿Por qué se fuerza a los animales a situaciones tan peligrosas o dañinas?

Para conseguir tantos clics como sea posible y ganar dinero. Al publicar algo que recibe millones de clics en las redes sociales, alguien puede ganar potencialmente miles de euros

En marzo de 2021, YouTube anunció que prohibiría los vídeos falsos de rescate de animales. Pero desde entonces se han publicado más de cien vídeos de este tipo y cientos siguen sin ser borrados, según el seguimiento de Lady Freethinker, una organización sin ánimo de lucro dedicada al bienestar animal con sede en California.

¿Qué debes hacer si ves uno de estos vídeos?

"Denúncialo utilizando el sistema de denuncia online de esa plataforma -dice Nina Jackel-. Cada una tiene su propio método, pero basta con denunciarlo al instante como crueldad animal. Por mucho que te cueste, no lo compartas. No lo hagas. Sé que tenemos este instinto de querer mostrar a todo el mundo: "mira este horrible video que vi". Pero cuando haces eso, en realidad les consigues más visitas, lo que potencialmente les proporciona más dinero. También ayudas a cambiar el algoritmo para que otras personas puedan ver el vídeo. Así que no lo compartas. Si puedes, ni siquiera lo veas. Si alguien comparte uno contigo, no le des al play. Interactúa lo menos posible con el vídeo!