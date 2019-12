Encuentran tumbas de la realeza de la Edad de Bronce en Grecia

Los expertos creen que las tumbas podrían haber sido saqueada durante su periodo de uso porque no tienen tantas joyas como otra tumba micénica encontrada en 2015 que ofrecía un impresionante tesoro de oro y plata, joyas y armas de bronce enterradas con un hombre que se presume que fue uno de los primeros gobernantes de Pylos.

El Ministerio de Cultura explicó en un comunicado que los techos en forma de cúpula de ambas tumbas de la Edad de Bronce, cerca del palacio de Pilos se habían derrumbado en la antigüedad, llenándose de tanta tierra y escombros que los saqueadores de tumbas no pudieron entrar, lo que ha permitido conservar sus tesoros.

Associated Press

Por Associated Press • última actualización: 18/12/2019 - 17:01

