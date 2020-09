Colectivos LGTBI piden firmeza a la UE ante la vulneración de derechos

Aiden de Prins es un chico trans de 27 años que vive en la ciudad de Hasselt, al este de Bélgica. Asegura que incluso en un país políticamente progresista como Bélgica, las personas trans todavía se enfrentan a una discriminación grave. "Muchas personas pierden su trabajo, o no pueden alquilar una casa, o no pueden comprarla si el propietario o el jefe se entera de que son trans. Y sé que sí, tenemos un ley en Bélgica que no permite discriminar a las personas, pero nunca te dirán literalmente, no te elegimos por esta razón", asegura en una entrevista con Euronews.

Al menos el 43% de la comunidad LGBTI en Europa dice que se ha enfrentado a una discriminación similar, según un estudio el año pasado.

Desde que hizo la transición hace 7 años, Aiden se ha dedicado a apoyar a otras personas trans y a educar a la comunidad. Él se solidariza con las personas LGBTI en Polonia. Y es que Polonia es el centro de una disputa sobre los Derechos Fundamentales en la Unión Europea después de que varias regiones del país se declararán zonas libres de LGBTI.

Algo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció en su discurso más importante del año. "Ser uno mismo no es tu ideología, es tu identidad y nadie puede quitártelo nunca. Así que quiero ser clara, las zonas libres de LGBTI son zonas libres de humanidad", insiste von der Leyen.

Además, la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, ha recibido una petición con más de 250.000 firmas pidiendo que Europa actúe para proteger los derechos en Polonia.

Aquí en Hasselt, las organizaciones LGBTI insisten en que la lucha por la protección de los derechos debe continuar. "Los derechos que tenemos ahora no son para siempre. No lo son. Es posible que cambien. No veo un desarrollo como el de Polonia en Bélgica, pero no puedo asegurar que nunca pase", ha insistido el representante de la organización Casa del Arcoíris de Limburg, Leopold Lindelauff.

Muchos colectivos quieren que Europa alce la voz, pero la UE tiene competencias limitadas con respecto al reconocimiento y protección de derechos en los Estados miembro.

"Creo que si Europa simplemente declara que todos los países tienen que seguir las normas que debemos ser incluidos y respetados, eso ya ayudará mucho", pide de Prins. La comunidad LGTBI quiere que la presidenta de la Comisión Europea cumpla su palabra, hasta que todos podamos vivir libremente.