No es una película cualquiera, sino una llegada de un lugar que, podría decirse, no existe. Y es que 'Si el viento cae' de la directora franco-armenia Nora Martirosyan fue grabada en Nagorno Karabaj.

Un territorio no reconocido como país por la comunidad internacional, donde su espectacular aeropuerto no ha visto jamás aterrizar un solo avión, ya que no consta en el registro mundial de aviación. Martirosyan ha sabido plasmar el peculiar universo de un lugar ciertamente único en el mundo.

"Me embargó la situación, lo absurdo de la situación", reconoce la cineasta. "Un país que está ante mis ojos pero que no existe en los mapas, que no tiene existencia legal, y con todas sus autoridades, sus habitantes y su Gobierno fingiendo una especie de normalidad. Me pareció increíble", confiesa Martirosyan, que reconoce que le llevó mucho tiempo escribir la historia, "porque es complicado hacer una película que de alguna manera hable de geopolítica sin que este sea el tema central".

Un conflicto interminable

La película terminó de rodarse a principios de 2020, unos meses antes de que las tropas azerbaiyanas y armenias entraran en guerra. En noviembre, un alto el fuego dirigido por Moscú daba por zanjado, de momento, un conflicto que parece interminable. Martirosyan habla de este lugar y sus gentes desde un punto de vista más atemporal.

"La película se queda como está, cuenta una verdad en el tiempo, 30 años de alto el fuego. Es decir, no es sólo un momento, hablamos de una especie de falsa paz durante 30 años", aclara la directora.

'Si el viento cae' es una mirada hacia el futuro y un canto a la esperanza con un mensaje por encima de los demás: Nagorno Karabaj existe.