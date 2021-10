Para sorpresa de muchos, un alcalde independiente de una pequeña ciudad ha sido elegido para desafiar a Viktor Orbán en las elecciones parlamentarias de 2022 en Hungría. En las primeras elecciones primarias húngaras, ganó contra candidatos como el alcalde de Budapest y la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Este padre de siete niños, que se define como derechista, conservador y católico practicante, ha surgido como el candidato de una alianza muy amplia, conformada por partidos de derecha, izquierda, liberales y verdes. Una alianza impuesta a la oposición por la ley electoral aprobada por el Fidesz. Hablamos con Péter Márki-Zay, alcalde de Hódmezővásárhely y candidato a primer ministro de la oposición húngara.

Gábor Tanács, Euronews:

Nos preguntábamos qué significa el lazo azul que llevan usted y sus seguidores.

Péter Márki Zay, alcalde de Hódmezővásárhely y candidato a primer ministro de la oposición húngara:

"Es el lazo azul de la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Creemos que el mayor problema en Hungría en los últimos 30 años es que Hungría se ha convertido en un país donde no hay consecuencias... Que en unas elecciones aquí la verdadera pregunta es, la mayor parte del tiempo, quién va a robar y cuánto. Creemos que ahora debemos tener unas elecciones después de las cuales nadie robará, la corrupción debe ser abolida y queremos un país donde la corrupción no se organice, sino contra la que se luche".

Gábor Tanács, Euronews:

¿Se puede hacer esto dentro de los límites del Estado de derecho, por mayoría simple en el Parlamento?

Péter Márki Zay, alcalde de Hódmezővásárhely y candidato a primer ministro de la oposición húngara:

"Se puede hacer por el Estado de derecho. De hecho, Hungría solo será un Estado gobernado por el Estado de derecho si lo hacemos. Por supuesto, no consideramos la situación actual dentro de los límites del Estado de derecho. Tenemos un fiscal general que no lucha contra la corrupción pero encubre a los criminales, tenemos un fiscal general que se ha afianzado en el poder, y la semana pasada una enmienda a la ley fortaleció aún más esto. Y consideramos su nombramiento ilegítimo, ya que sirvió para mantener al Fidesz en el poder, al igual que muchos otros pasos. E incluso bajo la actual Constitución húngara, por no hablar de la antigua carta magna, la búsqueda del poder exclusivo es inconstitucional".

Gábor Tanács, Euronews:

De hecho, lo que está diciendo es que esta constitución puede ser derogada de alguna manera incluso si solo obtiene una mayoría simple en el Parlamento. En ese caso, podría conducir a una situación de guerra civil, según muchos, ¿no le preocupa esto y cuál es su respuesta a estas preocupaciones?

Péter Márki Zay, alcalde de Hódmezővásárhely y candidato a primer ministro de la oposición húngara:

"En primer lugar, si algo es legal o ilegal no tiene nada que ver con la guerra civil, porque cuando el Fidesz pirateó la democracia húngara y descarriló el Estado de derecho en Hungría, no hubo guerra civil. Una amenaza de guerra civil no puede ser el tema de la discusión que debemos tener sobre el Estado de derecho. Y, por supuesto, nadie quiere anular las reglas de la mayoría de dos tercios con una mayoría simple, simplemente hay que decir lo que un Tribunal Constitucional compuesto en su totalidad por personas designadas por el Fidesz, de alguna manera, se ha olvidado de decir: que estas leyes no son válidas desde el momento en que fueron adoptadas".

Gábor Tanács, Euronews:

El país todavía está bastante dividido en este tema, y si la mitad del país es llamado a salir las calles, ¿no causaría esto más problemas de los que ya hay?

Péter Márki Zay, alcalde de Hódmezővásárhely y candidato a primer ministro de la oposición húngara:

"Si alguien me pregunta eso, ¿significa que no debemos restaurar la libertad de prensa, restaurar la democracia, reemplazar a los ladrones? El hecho de que alguien tenga miedo de que el Fidesz quiera permanecer en el poder por medios violentos no debería ser motivo para que aceptemos un poder completamente ilegítimo en Hungría".

Gábor Tanács, Euronews:

No ve ninguna dificultad en el hecho de que la gran mayoría de sus votantes serán liberales de izquierda, mientras que usted es un político conservador de derecha. ¿Cómo se puede mantener unida esta alianza hasta las elecciones?

Péter Márki Zay, alcalde de Hódmezővásárhely y candidato a primer ministro de la oposición húngara:

"La innovación estratégica más importante es precisamente ésta. Pude ganar en Hódmezővásárhely, la mayoría de mis seguidores allí son personas de izquierda, también han aceptado y experimentado varias veces que si, con el apoyo de la toda la oposición de derecha y de izquierda, podemos proponer a alguien que ofrezca una alternativa aceptable y creíble incluso para los derechistas y exvotantes del Fidesz, podemos derrotar al Fidesz".

Gábor Tanács, Euronews:

Uno de los problemas de la UE e internacionales para Viktor Orbán es la inmigración y el rechazo a una política migratoria común. ¿Cuál es su posición sobre este tema?

Péter Márki Zay, alcalde de Hódmezővásárhely y candidato a primer ministro de la oposición húngara:

"El Fidesz a menudo intenta desacreditar a sus oponentes y convertirlos en blanco del odio diciendo que todos quieren acoger a migrantes, lo que claramente no es el caso. Ahora los partidos de la oposición han acordado que se mantendrá la valla fronteriza, que la valla es una herramienta legítima para controlar la inmigración ilegal. A pesar de las campañas de odio de Viktor Orbán contra los migrantes, que es claramente algo que debemos rechazar, ha aumentado el número de migrantes admitidos. En Hungría, el número de migrantes admitidos por Orbán nunca había aumentado tan rápidamente. Solo en 2019 se concedieron permisos de residencia a 55.000 migrantes de fuera de la UE. Pero es particularmente indignante para nosotros, y el nuevo Gobierno revisará de inmediato esto, que el círculo de Orbán y Antal Rogán hayan otorgado permisos de residencia a 20.000 migrantes en el marco de un programa de reasentamiento, y entre ellos haya terroristas islamistas o criminales buscados internacionalmente. Las prácticas que ha estado llevando a cabo Orbán deben ser detenidas y cambiadas en ambas direcciones, sin campañas de odio, sin condiciones inhumanas para las personas y familias por ningún motivo, pero al mismo tiempo los criminales y terroristas que Orbán ha acogido deben ser expulsados del país y la UE".

Gábor Tanács, Euronews:

¿Cómo se relacionaría con China y Rusia?

Péter Márki Zay, alcalde de Hódmezővásárhely y candidato a primer ministro de la oposición húngara:

"Bueno, por un lado con la amistad y la hermandad, no hay duda, y por otro lado está claro que efectivamente los países occidentales y Estados Unidos tienen relaciones comerciales con estos países. La gran diferencia es que estos países persiguen sus propios intereses nacionales en las relaciones comerciales, mientras que Viktor Orbán solo mira la corrupción cuando persigue relaciones y traiciona a su país y a la Unión Europea. Lo que necesitamos es un líder honesto e íntegro, no solo para este país, sino también para la Unión Europea, que no traicione a la Unión Europea y la OTAN por el bien de Putin".

Gábor Tanács, Euronews:

Hay historias similares en la región, como la de Klaus Iohannis, que se convirtió en presidente de Rumanía por sorpresa... o la del primer ministro eslovaco. Pero también podemos hablar de Emmanuel Macron, quien logró crear con éxito un gran partido de centro en Francia. ¿Sigue a alguno de ellos? ¿Hay alguno que considere como un modelo?

Péter Márki Zay, alcalde de Hódmezővásárhely y candidato a primer ministro de la oposición húngara:

"Los seguimos a todos, nos sentimos tremendamente orgullosos cuando un líder autoritario o corrupto cae en cualquier país de Europa. Pero hay que ver que ninguno de estos ejemplos nació en un régimen autoritario como el de Orbán, donde la libertad de prensa ha sido prácticamente eliminada, donde el poder judicial se ha subordinado por completo a fines políticos y donde, por ejemplo, se puede reescribir una ley electoral en un día, donde solo un partido ha aprobado la ley electoral y la constitución, solo un partido tiene representantes en la corte constitucional o en el consejo de medios. Lo que estamos viendo aquí es tan autoritario, construido sobre campañas de propaganda de odio, que será mucho más difícil ganar aquí".