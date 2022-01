La mujer más joven en dar la vuelta al mundo en avión

Ha volado sobre el desierto de Arabia Saudita e incluso cruzando el estrecho de Bering entre Alaska y Siberia. Pero después de cinco meses dando la vuelta al mundo, la piloto belga-británica Zara Rutherford por fin ha vuelto a casa

Tras aterrizar en Bélgica este jueves, la aviadora de 19 años se ha convertido en la mujer más joven en dar la vuelta al mundo sola en avión.

Ha hecho paradas en India, Taiwán, Colombia, incluso en Siberia. En su camino para establecerun nuevo récord mundial, la piloto ha aterrizado en casi todos los rincones del mundo.

Pero, ¿por qué empezó esta larguísima aventura? “Cuando crecia, no veia muchas mujeres piloto. Personalmente siempre pensé que eso era desalentador. Ahora solo trato de ser una cara visible y si hay otras chicas que quieren volar o a las que les gusta la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que sepan que no son las únicas. He estado usando la atención mediática que he recibido para animar a otras chicas a entrar en el mundo de la aviación", ha asegurado Rutherford tras aterrizar en Bélgica,

Zara empezó su viaje el pasado mes de agosto en Bélgica en uno de los ultraligeros más rápidos del mundo. Luego fue a Norteamérica, el Caribe, Suramérica, Asia y finalmente regresó a Europa.

Ha habido momentos en los que el viaje ha sido largo y dificil, pero ahora que ha completado la vuelta al mundo no se arrepiente. “Hubo algunos puntos que fueron realmente difíciles y consideré posponerlos, pero en realidad no habría facilitado mucho las cosas y estoy muy contenta de no haberlo hecho porque al final lo consegui. Estoy muy contenta de haberlo hecho”, ha dicho Rutherford.

La joven piloto se tomara un merecido descanso, pero haga lo que haga Zara, aun no ha tocado techo.