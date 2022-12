Bill Browder es el invitado de la periodista de Euronews, Méabh Mc Mahon, en el espacio The Global Conversation. Browder es un empresario, crítico con el Kremlin y autor del libro 'Freezing Order'. Hace poco tiempo estuvo en el Parlamento Europeo en Bruselas, participando en un encuentro titulado ‘Hacer pagar a Rusia’, un evento sobre cómo utilizar los activos rusos congelados para reconstruir Ucrania.

Señor Browder, muchas gracias por su presencia en The Global Conversation. ¡Bienvenido a Euronews! Por si nuestros espectadores no están familiarizados con usted, es un inversor británico-estadounidense, que lidera la campaña mundial Magnitsky Justice. Se trata de un movimiento de derechos humanos en honor a su amigo y antiguo abogado, Sergei Magnitsky, asesinado en 2009, a la edad de 37 años, indica Méabh Mc Mahon.

"Es estupendo estar aquí. Formo parte de una misión desde que fue asesinado, hace 13 años, para conseguir justicia para él. Eso me ha llevado a viajar por todo el mundo, a reunirme con legisladores, específicamente, para conseguir que se apruebe una ley llamada Ley Magnitsky, que congela los activos y prohíbe los visados de las personas que lo mataron, y que hacen cosas similares. La Ley Magnitsky se ha aprobado ya en treinta y cinco países de todo el mundo, incluidos veintisiete países de la Unión Europea. Así, esta ley es el modelo que se está utilizando ahora, para sancionar a oligarcas y otros funcionarios del régimen de Putin en todo el mundo. Es decir, nunca habría imaginado el efecto, y lamentablemente, la necesidad de la Ley Magnitsky debido a lo que Putin ha hecho", declara Bill Browder.

Creo que fue en 2020, cuando la UE la aprobó. ¿Está funcionando?, pregunta la periodista de Euronews.

"Bueno, la Unión Europea la tiene. Estados Unidos aprobó la Ley Magnitsky en 2012. La UE tardó ocho años más en hacerlo. Hay mucha disfunción en la Unión Europea. Es el tipo de organización del mínimo común denominador en la que Hungría, por ejemplo, durante muchos años, no quería que se hiciera, y por eso no pudo hacerse hasta que logramos superar ese obstáculo. La Ley Magnitsky se ha utilizado, pero no de la forma en que debería. De nuevo, la UE ha sido, en gran medida, una organización de consenso, o debería decir una organización de veto, en la que un país puede vetar todo el proceso", afirma el escritor y empresario.

Los estadounidenses siempre se asombran de lo que tardan las cosas en la Unión Europea. Hablando de eso, hace poco oímos que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió, o puso sobre la mesa una propuesta para confiscar los activos, los activos congelados de los oligarcas rusos, y utilizarlos para reconstruir Ucrania. Pero... le pregunto: ¿Eso es legalmente posible?, quiere saber la reportera.

"Hay dos tipos de activos. Están los activos oligárquicos y luego están los activos estatales rusos que han sido congelados. Los activos del Estado ruso ascienden a 350 000 millones de dólares estadounidenses. Y... me parece que los activos del Estado ruso son como un caso abierto y cerrado. Hay un país que ha cometido una agresión, un crimen. No creo que nadie tenga que... es muy fácil probarlo. Solamente tiene que encender su televisor. Usted puede cuantificar los daños que los rusos han infligido a Ucrania. Son más de un billón de dólares estadounidenses, y usted tiene acceso a unos 350 000 millones. Ahora, hay todo tipo de burócratas y otras personas diciendo: ¡Oh, no se puede hacer eso! No es correcto, y se dice que viola esto o aquello. Estamos en un mundo en el que tenemos que adaptar las leyes a los tiempos. Putin está adaptando los crímenes a los nuevos tiempos, está creando una nueva era de crímenes. Y, así, tenemos que adaptar las leyes que entren en vigor para eso. Estamos en un órgano legislativo en el Parlamento Europeo. Y no es solamente a este lugar al que he acudido. He estado en el Parlamento británico, en el Congreso de Estados Unidos, en el Parlamento canadiense, etcétera. En todas estas instituciones se hacen leyes. Y, en la medida en que haya deficiencias legales, creo que la clave para arreglarlas es decir: ¡De acuerdo, vamos a aprobar una nueva ley para terminar con ese vacío legal, de modo que Putin no pueda ir por ahí asesinando ucranianos sin pagar un precio!", señala Browder.

El empresario y escritor Bill Browder conversa con la periodista Méabh Mc Mahon en el transcurso de su entrevista para el programa The Global Conversation. Euronews

Vladímir Putin es un hombre que usted conoce bien. De hecho, era amigo suyo. Y luego, se convirtió en su 'mayor enemigo', sugiere Méabh Mc Mahon.

"Nunca fui su amigo. Nunca conocí a Vladímir Putin. Al principio de su presidencia, nuestros intereses estaban alineados, cuando perseguía a los oligarcas. Luego, él mismo, se convirtió en el mayor oligarca. Y, después de eso, nos convertimos en archienemigos. Cuando aprobé la Ley Magnitsky se enfadó mucho conmigo... ¡No se puede ni imaginar cuánto! Me ha estado persiguiendo por todo el mundo. Hay ocho órdenes de arresto de la Interpol, solicitudes de extradición... Incluso en la cumbre con Trump en Helsinki, en 2018, le pidió a Trump que me entregara. Realmente, está obsesionado conmigo desde la Ley Magnitsky", explica Bill Browder.

Por eso, nunca más podrá volver a poner un pie en Rusia, indica la periodista.

"Bueno, me quieren de vuelta, de forma desesperada, en Rusia, porque han emitido todas estas órdenes de arresto contra mí. Quieren llevarme de vuelta a Rusia. Quieren torturarme y matarme", declara el autor y hombre de negocios.

¿Le sorprendió cuando invadió Ucrania?, quiere saber la reportera de Euronews.

"La verdad es que me sorprendió. No me sorprendió el hecho de que tuviera la capacidad de asesinar, o de infligir un daño terrible. Pero me sorprendió, porque Vladímir Putin está en una posición débil. Su país no tiene una gran economía. Su economía es del tamaño del estado de Nueva York. Su presupuesto militar es casi el mismo que el presupuesto militar del Reino Unido, y su gente roba alrededor del 80 % de eso. Nunca habría pensado que quisiera llevar la insignia militar rusa, mostrarse así y hacer eso. Todo lo que ha hecho siempre, antes de la invasión, ha sido plausiblemente negable. Así, envió a un grupo de hombres con uniformes a Ucrania sin su insignia, en 2014 y dijo: ¡Oh, eran solamente turistas! Algunos ‘agentes’ fueron, y envenenaron a varias personas en Salisbury. Y... afirman que simplemente se dedicaron a visitar catedrales... Este ha sido su estilo normal de cometer crímenes, y no con un contingente de militares de Rusia vestidos con sus uniformes, que van a un país extranjero", afirma Browder.

Y, ¿aquí? Estamos en Bruselas, el corazón de la Unión Europea. Occidente, y por supuesto la UE, han impuesto muchas sanciones contra Rusia. ¿Cree que están funcionando?, pregunta Méabh Mc Mahon.

"Las sanciones contra Rusia funcionan, pero en muchos lugares, Rusia no fue sancionada hasta hace poco. Hasta hace unos días ganaban mil millones de dólares estadounidenses diarios con la venta de petróleo y gas. Es estupendo que hayamos congelado las reservas del Banco Central de Rusia, y los activos de los oligarcas. Si ganan mil millones de dólares al día y gastan mil millones de dólares al día matando ucranianos... ¡Eso no funciona! Se ha puesto en marcha el precio máximo del petróleo, lo que establece que nadie puede comprar petróleo de Rusia a un precio superior a 60 dólares por barril. Y a menos que puedan demostrar eso... no podrán obtener seguridad para sus buques. Así, desde hace poco tiempo, las exportaciones rusas de petróleo han bajado un 50 %. Veamos si eso continúa", señala el escritor y empresario.

El empresario y escritor Bill Browder en el transcurso de su entrevista para el programa The Global Conversation.en el espacio Euronews

Pero... sobre los oligarcas, quiero decir, los multimillonarios, en el pasado, su labor también fue señalarlos y avergonzarlos. ¿Cree que se están viendo perjudicados por estas sanciones?, interroga la periodista.

"Sin duda alguna. Los oligarcas están acabados. Ahora, son una especie en peligro de extinción. No pueden abrir cuentas bancarias en ningún lugar del mundo. No pueden viajar. No pueden hacer negocios con nadie. Antes, cada joyero, conserje y demás... se inclinaba ante ellos, queriendo hacer negocios, haciéndolos sentir como si fueran las personas más importantes del mundo. Ahora, son tóxicos, radiactivos. Nadie quiere tocarlos", advierte Bill Browder.

Y, ¿qué hay del futuro de Rusia y de las relaciones entre Rusia y Occidente en la Unión Europea, de cara al futuro?, quiere saber la reportera de Euronews.

"Creo que Putin ha arruinado el futuro de Rusia para los próximos 30 años. El país, ahora, es un Estado paria, un Estado terrorista. Tiene que terminar la guerra, tiene que haber indemnizaciones, y tiene que existir un Gobierno democrático, antes de que podamos volver a ver a Rusia de la misma manera", declara Browder.

¿Cuál sería su mensaje para él?, pregunta, por último, Méabh Mc Mahon.

"Dimita antes de que Occidente, y su propio pueblo, le obliguen a hacerlo", concluye el escritor y empresario Bill Browder.