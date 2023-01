La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acusa a los manifestantes de querer quebrar el Estado de derecho.

Acompañada por su grupo de ministros, la presidenta Boluarte respondió en una rueda de prensa en el palacio de Gobierno de Lima a los manifestantes que este jueves salieron a las calles pidiendo su renuncia. La presidenta aseguró que su Gobierno está firme y que su gabinete se encuentra más unido que nunca.

"A los que protestáis a diario, ¿quién os financia? ¿Por qué no trabajáis?, ¿y qué dinero lleváis a vuestras casas? ¿Por qué dejáis a vuestras familias para protestar, si el país no necesita ningún beneficio social? Estáis exigiendo algo fuera del Estado de Derecho. Lo que queréis es crear el caos y el desorden, y en medio de ese caos y ese desorden haceros con el control del país".

Boluarte también llamó a la calma durante su discurso: "No me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo, no me voy a cansar de decirles: trabajemos en la mirada que el país necesita".

La presidenta de Perú declaró que durante esta última jornada de protestas, los opositores quisieron tomar tres aeropuertos del interior del país. Según informes del Gobierno, esta era una acción que ya estaba planificada.

En Lima, las revueltas provocaron un incendio en un edificio histórico, cercano a la plaza de San Martín, lugar en el que se concentró la manifestación. Aunque el edificio estaba deshabitado, los bomberos tuvieron que evacuar tanto a los vecinos como a los manifestantes. El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, afirmó que la policía no ha tenido nada que ver con las llamas.

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, lamentó la muerte de cuatro ciudadanos haitianos en el municipio de Desaguaro, cercano a la frontera con Bolivia, y de dos hombres de Puno y Arequipa; como resultado de los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Estas 6 nuevas muertes elevan a 59 el total de fallecidos desde que comenzaron las protestas el 7 de diciembre.