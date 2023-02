Emmanuel Macron ha destacado que será una reducción significativa de la presencia militar en el continente.

El presidente francés ha anunciado tabién que su país promoverá una nueva relación con los países de África, hasta ahora muy centrada en las cuestiones de seguridad.

En un discurso pronunciado en el Elíseo en la antesala de una gira por cuatro países del África central, Macron admitió que Francia cometió errores en el pasado y que, en ocasiones, asumió responsabilidades militares "exorbitantes", lo que puso a su país en una posición que facilita que se la convierta en "chivo expiatorio".

En este sentido, usó el ejemplo de Mali, donde las autoridades acabaron pidiendo la salida de la fuerza especial francesa desplegada para combatir el yihadismo en el Sahel. Decisión similar adoptó a comienzos de este año Burkina Faso.

"En efecto, hay una idea demasiado instalada de que Francia es responsable de todo y cuando hay una decepción la gente viene y dice 'es vuestra culpa'. No, no es nuestra culpa", subrayó, sin dejar de precisar su "orgullo" por el papel preponderante que Francia adoptó en la batalla contra el terrorismo desde 2013, algo que ningún otro país hizo.

"Nuestros hijos han muerto en África luchando contra el terrorismo allí. Pero Francia sola no puede luchar contra el terrorismo en África. Ahí hay una decepción pero porque hay una suerte de malentendido. Si los Gobiernos africanos no desempeñan su papel, si transfieren todo de alguna manera a la presencia francesa, no lo conseguiremos nunca", argumentó.

Ante el empuje de la influencia de China y Rusia, Macron defendió un nuevo vínculo con África que pase de una "lógica de ayuda" a una "de inversión solidaria y de colaboración", extendida a ámbitos más allá de la seguridad, como la cultura, el clima, el deporte y la innovación.

"La competición en la que yo no quiero participar es la de la presencia militar", recalcó el presidente francés, que calificó de "anacrónica" la noción de medir la "influencia" en términos de operaciones de seguridad.

Así, Macron abogó por un nuevo enfoque de las relaciones francoafricanas, en las que el paradigma securitario pase a un segundo plano.

"Estamos en una posición que no va por buen camino y es en buena parte nuestra culpa", reconoció.