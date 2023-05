La libertad de prensa en peligro

Por Euronews

Arman Soldin, Shireen Abu Akleh muertos en zonas de guerra; Dafne Caruana Galizia, Anna Politovskaja, Jamal Khashoggi o Jan Kuciak, asesinados por ser incómodos para ciertos poderes. Amenazas, violencia y detenciones arbitrarias minan cada día el trabajo de la prensa libre.

"La situación es mala en todas partes porque los nuevos tipos de delitos, en particular los delitos digitales, no se circunscriben a una región o un país en particular. Hemos constatado que el 85% de la población mundial ha visto mermada su libertad de expresión en los últimos cinco años", lamenta Guilherme Canela De Souza Godoi, jefe de la sección de Libertad de Expresión y seguridad para los Periodistas de la UNESCO.

Según el último informe de la Unesco sobre la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad, en 2021 el 36 % de los periodistas asesinados perdieron la vida en zonas de guerra, el 64 % restante fuera de ellas . México, China, Rusia y Arabia Saudí son conocidos por ser países peligrosos para la prensa. Pero incluso en Europa hay amenazas. La mafia, por supuesto, pero también la situación en los Balcanes.

"Vemos que los Balcanes llaman a la puerta de la Unión Europea con una situación desastrosa para la libertad de prensa. La desinformación rusa ha calado en Serbia. Estos países, que pueden formar parte de la ampliación, no deben albergar laboratorios de desinformación, ni proteger a las mafias o grupos criminales que atacan a los periodistas", explica Pauline Adès-Mével, potavoz de Reporters Sans Frontières.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Consejo de Europa instó a los Gobiernos a hacer de la protección del periodismo una prioridad política. Proteger el bien más valioso, cuando existe: la democracia.