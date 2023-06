Por Euronews en español con AP

La famosa periodista había sido declarada culpable en 2021 de engañar a las autoridades durante un trabajo de investigación.

Victoria, rara por poco habitual, de la libertad de prensa en Hong Kong.

Un tribunal de apelaciones de la región administrativa especial de China ha anulado una condena por 'engaño al Gobierno' impuesta a la periodista Bao Choy.

Choy —premiada en los Human Rights Press Awards en 2021— fue declarada culpable en 2021 de engañar a las autoridades durante una solicitud de acceso a los registros de propiedad de vehículos.

En verdad, la periodista tomó esos datos para un documental de investigación, aunque había dicho que eran para "otros asuntos relacionados con tráfico".

En aquel momento la periodista investigaba un ataque del crimen organizado contra manifestantes antigubernamentales, en 2019.

"Las cuestiones de falsedad y conocimiento se decidieron de forma incorrecta contra la demandante", decían los jueces en su veredicto, "porque su investigación periodística sobre el uso del vehículo en las fechas en cuestión sí entraba en la amplia categoría genérica de "otros asuntos relacionados con tráfico".

"Incluso si no lo fuera", continúa el veredicto, "no era una inferencia innegable que supiera que era falso. No hay motivo por el que "el periodismo de buena fe" deba excluirse de la frase".

A la salida de la corte, Choy aseguró estar contenta con el veredicto, insistiendo también en la importancia de la libertad de prensa.