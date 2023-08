Por Euronews en español con EFE, AP

El grupo de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) ha acordado la ampliación durante la cumbre que celebran en Johannesburgo (Sudáfrica).

Los BRICS son cada vez más fuertes en África. El grupo de economías emergentes formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica ha anunciado en la cumbre de Johannesburgo que tendrá seis nuevos miembros a partir del 1 de enero.

PUBLICIDAD

"Hemos decidido invitar a la República Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros de pleno derecho de BRICS a partir del 1 de enero de 2024", afirmaba el anfitrión de la cumbre, el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa.

Nacido con el objetivo de actuar como contrapeso a un orden mundial liderado por Occidente, este grupo reúne a gigantes regionales con creciente peso político y económico, no exige credenciales en materia de respeto a los derechos humanos y no ha condenado la invasión de Ucrania. El presidente ruso, miembro fundador, participó de manera virtual. No viajó porque existe una orden de arresto internacional en su contra emitida por la Corte Penal Internacional.