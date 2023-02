LOFAR, el mayor telescopio paneuropeo de radiofrecuencia, ofrece un ojo único para explorar los confines del universo. Entre sus objetivos, está el de responder a grandes a las grandes preguntas de los científicos que trabajan con él: ¿De dónde venimos?, ¿cómo funciona LOFAR?, ¿es infinito el universo?

En una entrevista con Euronews, René Vermeulen, Director de LOFAR, habla en profundidad sobre este radiotelescopio europeo.

Cuando se le pregunta sobre qué han conseguido descubrir gracias a LOFAR, Vermeulen responde: "El universo como tal tiene más de 13 000 millones de años. Podemos retroceder al menos un 90 % de ese lapso de tiempo y observar los objetos y podemos verlos formarse. Hemos descubierto púlsares, agujeros negros y galaxias. Cuando se hace un amplio estudio del cielo, se descubren todos esos objetos".

Pero este confiesa que la gran cuestión que se hacen es si LOFAR será capaz de averiguar si el universo tiene fin o es infinito.

"LOFAR puede ayudar a comprender ciertas cuestiones de cuándo el universo era muy joven, ¿cómo se formaron los primeros objetos del universo? ¿Con qué rapidez se formaron? ¿Cuántas cosas hay en el universo? ¿Cuánta materia hay? Esas preguntas nos dicen algo sobre cómo de grande es el universo al final, y lo que es más importante, qué va a pasar con él. No es que ahora sea infinito, sino que se quedará para siempre o volverá a colapsar. No voy a pretender que LOFAR tenga la única respuesta. Se necesitan muchos telescopios. Nosotros desempeñamos un papel clave porque nuestros tipos de ondas de radio largas tienen una capacidad de diagnóstico única en algunas de las preguntas. Somos una parte importante del rompecabezas. No somos la única parte de ese rompecabezas".