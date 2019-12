"Lo que hemos hecho es comparar dos formas de actuar. Una en la que el BCE actúa solo, otra en la que el BCE hace la mitad y la otra mitad la hace la política fiscal. El resultado es un crecimiento comparativo del PIB, con una inflación estable, un poco más alta con la política fiscal. Lo que es aún más importante es que con esa combinación óptima de políticas fiscales del BCE se obtiene la inflación a mitad de precio de los activos que hemos visto sólo con la política monetaria. Por lo tanto, el mensaje que estamos transmitiendo aquí es que una mejor combinación de políticas no sólo proporciona un mejor crecimiento en el futuro, sino que también reduce el riesgo de crear burbujas".

Me gustaría preguntarle sobre algunas advertencias de economistas, expertos pero también banqueros del propio BCE de que su política es peligrosa y puede desembocar en burbujas. ¿Le preocupa?

"El BCE ha establecido tipos a niveles muy bajos, pero también ha dado mucha previsibilidad sobre la trayectoria de los tipos de interés y sabemos que los tipos están ahí para quedarse mucho tiempo. El BCE ha estado haciendo mucho desde el comienzo de la crisis, pero ha sido el único protagonista durante demasiado tiempo y eso no puede durar para siempre, por lo que estamos defendiendo que la política fiscal intervenga y ayude al BCE a alcanzar su objetivo".

No todo el mundo comparte esa visión del ECB. Los ministros de economía de Alemania y de Los Países Bajos insisten en que sus Gobiernos ya hacen mucho para aumentar la demanda. Cuando se trata de los gastos, hay algunas diferencias. Conozcámos a Laurence Boone, economista jefe en la OCDE, para hablar con ella de estos asuntos.

Analizamos este riesgo con Bas Jacobs, profesor de Economía, de la Erasmus School of Economics, situada en Rotterdam. " El primer riesgo es que el mercado inmobiliario siga subiendo y que los precios de la vivienda puedan crear burbujas . El segundo riesgo es que los bajos tipos de interés perjudiquen a los fondos de pensiones. Esto es una señal del mercado financiero para que el Gobierno invierta más en los Países Bajos, especialmente en educación e investigación y en la transición energética".

Fenna acaba de comprarse un piso, a pesar de que el precio de las viviendas ha aumentado fuertemente en Los Países Bajos. Los bancos solo financian 45% de las transacciones, por lo que aceptó una donación con la que poder adquirir el inmueble. "Es una oportunidad para mí porque el interés es muy bajo. No gano mucho dinero y cada mes tengo que pagar la hipoteca. Me viene bien que sea tan bajo. Es un buen momento para comprarme una casa", explica Fenna, propietaria de un piso en Ámsterdam.

"Para comenzar el negocio, era necesario un préstamo bancario, ya que la inversión total era de 1,8 millones de euros. Así que necesitábamos una gran cantidad de dinero a bajo interés. Con el té estamos también preparando para crecer en cada país. Es esencial poder obtener dinero a bajo coste porque de otra forma es imposible crecer", cuenta Johan Tansen, director ejecutivo de Tea By Me.

Esto es muy importante para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 99% de todas las empresas europeas no finacieras . Su dependencia de los bancos, a la hora de financiarse de forma externa, es del 70%. Veamos algunos ejemplos alrededor de Europa.

