'Cats' ya en los cines

Cracias a algunos trucos informáticos y la tecnología CGI los gatos no sólo cobran vida sino también recuperan su alma

"Es realmente espectacular y mágica!, perfecta para verla en estas fechas, porque es divertida para toda la familia. Estoy muy emocionada de poder ver como ha quedado al final, porque aún no la he visto".

"Es una noche extraordinaria para mí, en cierto modo porque han pasado casi 40 años desde la primera vez que subió a los escenarios...y lo que más me atrae es cómo Tom Hooper los describe... son realmente los gatos de Tom.. Tengo que reconocer que en cierto modo, es tan emocionante como la que vimos hace años", manifestó Andrew Lloyd Webber, el compositor londinense de obras como 'Cats', 'Jesucristo Superstar', 'El fantasma de la ópera' o 'Evita'

ASSOCIATED PRESS

Go Matera

