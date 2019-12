Bailes, besos imposibles y robots invencibles en lo mejor de la semana

Baile de cadetes en el Kremlin

1.500 estudiantes militares rusos asistieron este martes al baile de cadetes del Kremlin, en Moscú. El famoso baile anual reunió a los estudiantes de las escuelas militares en un hermoso espectáculo lleno de grandeza al más puro estilo imperial.

Los participantes llevaron a cabo bailes tradicionales con música clásica, vestidos muy elegantemente en un guiño al esplendor imperial de la Rusia zarista. El baile fue patrocinado por el ministerio de Defensa de Rusia como parte de los esfuerzos del gobierno para revivir las tradiciones patrióticas.

En el Baile Internacional de Cadetes del Kremlin participan no solo estudiantes de toda Rusia, sino también de otras naciones exsoviéticas.

El beso de la deportividad

El artista callejero Tvboy volvió a sorprender a los viandantes de Barcelona. Y lo hizo a pocas de la disputa del Clásico más tenso de los últimos tiempos. El último de sus grafitis muestra a los dos centrales de Barça y Real Madrid, Gerard Piqué y Sergio Ramos, dándose un apasionado beso en pleno partido, junto al mensaje "Kiss and talk", "Besémonos y hablemos", en clara referencia a la situación no solo futbolística sino también política y social por la que atraviesa el país.

No es esta la primera obra sonada del artista callejero, que hace dos años sorpendía con un graffiti similar, esta vez con Cristiano Ronaldo y Messi como protagonistas. Los políticos, nacionales e internacionales, también han sido el blanco de las creaciones de Tvboy, todas ellas con el mismo mensaje indirecto: no hay nada que no se arregle con un poco de humor... o amor.

iREX, el futuro ya está aquí

Desde robots tipo transformers hasta máquinas invencibles al ping-pong, la exposición iREX de este año cuenta con muchos de los dispositivos que hasta hace poco solo veíamos en las películas de ciencia ficción.

Entre todos los artilugios de este año, el tema de esta exposición de Tokio es claro: fabricar robots que ayuden a los humanos a tender un puente en el camino "hacia una sociedad más amistosa".

La iREX, o Exposición Internacional de Robots, se celebra en Japón cada dos años y reúne en un mismo lugar los mejores avances del mundo de la robótica. Está organizada por la Asociación Japonesa de Robots y por Nikkan Kogyo Shimbun, una de las mayores editoriales de este país.

En el stand de la empresa Omron se encuentra uno de los grandes protagonistas de esta edición: se llama Forpheus, y es un gran robot de ping-pong diseñado para demostrar lo que sus fabricantes llaman "el futuro de la integración entre personas y máquinas".

Forpheus está equipado con un equipo de sensores de última generación que le permiten detectar los movimientos del jugador humano, su paleta y la pelota de ping pong simultáneamente. Todo ello a una impresionante velocidad que convierte a Forpheus en un rival casi invencible.

El iREX de este año es el más grande hasta el momento, con 637 expositores y 3.060 stands.

El evento tiene lugar del 18 al 21 de diciembre.