El largo y cálido año 2019 en imágenes: No Comment

En la política ha sido el año de Boris Johnson y su apuesta por el 'brexit', de las lágrimas de Theresa May y del brindis entre Vladímir Putin y Kim Jong-un.

El año 2019 ha sido uno de los más cálidos de la historia y la década que termina es la más cálida desde que existen registros, según la Organización Meteorológica Mundial. El año 2019 también ha sido el de la ineludible Greta Thunberg y su ya célebre "how dare you" (cómo se atreven), las huelgas por el clima y las olas de calor, incendios y el derretimiento de los polos.

