Veinte momentos que han marcado los 20 años de la era Putin

Mykhailo Markiv, Ukrainian Presidential Press Service/Pool Photo via AP

El presidente ucraniano Petro Poroshenko, a la izquierda, y el metropolita Emmanuel asisten a un sínodo a puerta cerrada de tres iglesias ortodoxas ucranianas. Mykhailo Markiv, Ukrainian Presidential Press Service/Pool Photo via AP Mykhailo Markiv

Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP

Una vista general de la construcción del puente carretero-ferroviario que une Crimea con la Rusia continental a través del estrecho de Kerch. Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP Yury Kochetkov

El conflicto armado en el este de Ucrania comenzó en 2014 después de las protestas masivas por la firma de una asociación estratégica con la UE y el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych. Los separatistas prorrusos de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que no estaban de acuerdo con las políticas de Kiev, exigieron la autonomía de las autoridades ucranianas. Kiev y Occidente acusaron a Rusia de participar en el conflicto. Rusia niega estas acusaciones.

El conflicto armado en el este de Ucrania comenzó en 2014 después de las protestas masivas por la firma de una asociación estratégica con la UE y el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych. Los separatistas prorrusos de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que no estaban de acuerdo con las políticas de Kiev, exigieron la autonomía de las autoridades ucranianas. Kiev y Occidente acusaron a Rusia de participar en el conflicto. Rusia niega estas acusaciones.

Associated Press/Yuri Tutov

Un residente de Grozny lleva a una madre en brazos que perdió el conocimiento durante el 18 de diciembre de 2000. Associated Press/Yuri Tutov

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.