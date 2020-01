El expresidente Carlos Mesa, que fue el principal contendiente de Morales en las elecciones de octubre, ha confirmado que volverá a postular, mientras que el líder cívico Luis Fernando Camacho también prevé ser candidato presidencial, aunque por ahora no ha confirmado con qué sigla lo hará.

