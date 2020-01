El TurkStream lleva el gas ruso a Europa evitando Ucrania

Pero eso no es todo. El proyecto consta de dos tuberías. Cuando Turquía reciba la mitad de la capacidad del suministro total, la otra mitad irá al sureste de Europa. El TurkStream llevará gas a Bulgaria, Serbia, Hungría y Eslovaquia.

La inauguración del TurkStream no solo es un gran paso en las relaciones entre Rusia y Turquía, sino que también marca un hito importante en el mercado energético con consecuencias de largo alcance.

