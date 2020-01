The Whistlers, el mejor cine negro llegado de Rumanía

'The whistlers', 'La Gomera', es el mejor cine negro combinado con buenas dosis de humor, todo ello en un escenario único que convierte la Gomera en un personaje más de la cinta, ya en las mejores salas de Europa.

"Corneliu nos dijo que debíamos aprender este lenguaje secreto, el silbo", explicaba la actriz en Cannes. "Pasé dos semanas en Bucarest con otros tres actores practicando, y aprendimos la base de este lenguaje. Con la base aprendes básicamente a colocar el brazo y poner bien el dedo en la boca para encontrar el sonido, porque no puedes silbar".

'The Whistlers' narra la turbia historia de Cristi, un policía corrupto que se ve envuelto junto a unos narcotraficantes en una operación tan ilegal como peligrosa: sacar a un importante jefe de la mafia de la cárcel. Para ello, Cristi vajará hasta las Islas Canarias, donde aprenderá un peculiar lenguaje de silbidos junto a Gilda, interpretada por Catrinel Marlon.

Corneliu Porumboiu es uno de ellos, y presenta 'The Whistlers', 'La Gomera', un thriller que nos lleva desde Bucarest hasta las Islas Canarias. La cinta de Porumboiu compitió este año en Cannes, el mejor escaparate posible para acceder al mercado internacional.

