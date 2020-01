La llamada de emergencia cruza fronteras. Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda han enviado cientos de bomberos para ayudar al personal local, muchos de ellos voluntarios. Lo explica John Mash, supervisor de operaciones contra los fuegos del Ministerio de Ontario de Recursos Naturales: "Diferentes cuerpos de bomberos y diferentes países han adquirido habilidades en compartir recursos en los últimos años, a medida que las temporadas de incendios parecen estar aumentando. Cualquier área en particular puede ser alcanzada por el fuego y a veces sobrepasa los recursos de cualquier equipo en particular. Por lo tanto, estas asociaciones de ayuda mutua que hemos desarrollado y seguimos desarrollando son realmente lo que se necesita para afrontar los desafíos de los incendios forestales".

