"Si tuviera que hacer una apuesta, diría que es más probable que vaya a un comprador privado debido al gran interés que existe en todo el mundo, y hay mucha gente ahí fuera, no sólo bibliófilos, sino gente que sólo quiere un gran objeto, de de prestigio, que estaría interesada, concluye Ford.

El precio de salida del libro está previsto entre los 3,6 y los 5,3 millones de euros. Solo se conocen seis copias en manos privadas en todo el mundo de las más de doscientas que se conservan. Para Patrick Spottiswoode, diretcor de educación de The Globe Theatre, un teatro de Londres ligado a Shakespeare, "Es un tesoro mundial. No hay duda. Sin este libro, la forma en la que percibimos la literatura y a Shakespeare sería completamente diferente. Pero creo que Shakespeare podría estar ligeramente sorprendido de lo mucho que este libro va a conseguir."

"El 'First Folio' siempre destaca. Es un fenómeno. En parte por el texto y la resonancia de Shakespeare y porque él habla a todas las edades y a todas las personas y culturas y por lo tanto una copia completa realmente en cualquier contexto va a ser un momento tremendo", explica Margaret Ford, directora del Grupo de Libros y Manuscritos de Christie's.

Es uno de los libros más importantes de William Shakespeare y de la literatura universal. El próximo 24 de abril la casa de subastas Christie's pondrá en Nueva York a disposición del mejor postor un ejemplar de 'Las comedias, historias y tragedias', también conocido como 'First Folio'.

Christie's subasta un ejemplar del 'First Folio' de Shakespeare

