Según Dombrovskis, la UE ha llegado a un acuerdo sobre el sistema de clasificación, sobre "la lista verde de actividades económicas verdes y sostenibles". Básicamente abarca seis categorías ambientales que van desde la mitigación de la contaminación, la adaptación climática, la biodiversidad, la economía circular, la gestión de los residuos, los ecosistemas marinos, etc.

Según el vicepresidente de la Comisión de la UE, Valdis Dombrovskis: "No se trata sólo de cumplir algunos objetivos, sino que requiere una transformación sustancial de la economía. Así que de eso se trata el Acuerdo Verde Europeo, de cómo aseguramos esta transformación de la economía, de cómo pasamos a la economía neutral en carbono de una manera que sea socialmente aceptable, en la forma en que preserve nuestro modelo de economía social de mercado. El mecanismo de transición justa va a ser parte del escenario, va a ser parte del Plan de Inversión Sostenible de Europa que pretende movilizar en general la inversión para esta transición verde, básicamente con el objetivo de desbloquear al menos 1 billón de euros de inversión en la próxima década y, como parte de esto, tendremos el mecanismo de transición justa que está más orientado a apoyar a las regiones y sectores que se ven más afectados por esta transición como por ejemplo las regiones del carbón"

Catarina Roseta Palma, es Economista Ambiental y de Recursos, ISCTE: "Dependerá de cómo se gestione la red. Ya estamos interconectados con España, y hay un par de interconexiones en las que se está trabajando. Pero eso no es todo lo que hay... está todo ese otro lado del mercado, que es la demanda, que se puede utilizar, es lo que llamamos 'estrategias de demanda-respuesta', en las que se paga a las empresas para que apaguen sus equipos cuando hay un pico máximo de consumo"

En marzo de 2018, la producción portuguesa de energía renovable superó, por un momento, el consumo de todo el país, cubriendo más del 103% de las necesidades domésticas. Esto podría significar altos ingresos por exportación de electricidad para el país... si no fuera por el cuello de botella de los Pirineos en la red eléctrica europea.

Pero esto no es suficiente. Las empresas y los particulares serán los responsables de la mayoría de estas inversiones , pero también se necesitará inversión pública, que será llevada a cabo principalmente por los gobiernos nacionales.

