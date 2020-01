"Hablar de la crisis climática se ha convertido en una tendencia, especialmente en este sector. El debate es en parte honesto pero a veces también hipócrita. Creo que todas las marcas de moda, tanto italianas como internacionales, son ahora conscientes de que no podemos evitar abordar las cuestiones ambientales y eso se debe a que la industria de la moda es muy contaminante", concluye Ferneti.

La última edición de Vogue Italia, reta todos los estándares de la industria de la moda. En ella no hay modelos, solo pinturas que van acompañada de los artículos de diseñador que estamos acostumbrado a ver en esta revista.

Pinturas sí, modelos no: Vogue Italia reta a la industria y apuesta por una visión más ecológica

