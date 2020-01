Con el rostro grave, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer , comparecía ante la prensa para recordar que las acusaciones contra Trump son muy serias. "No es nada trivial. Estoy lleno de ira por el intento de subvertir nuestra democracia", decía Schumer.

Lo cierto es que horas antes, una agencia independiente dentro de la Administración emitió un duro informe que ponía en duda su actuación y calificaba de ilegal la retención de 400 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania: "El presidente no puede cambiar sus prioridades políticas por aquellas que el Congreso haya convertido en ley ", dice el texto.

" Tengo que someterme a un fraude, a un montaje de los demócratas para poder ganar unas elecciones que ojalá no ganen . Lo han hecho con el propósito de ganar las elecciones. Nuestro país lo está haciendo muy bien, nunca ha estado mejor. Así que piensan que es lo único que pueden hacer. Fracasaron con el informe Mueller, que fue una bomba, y, tras dos años y medio, fracasaron. Entonces dijeron "¿Qué podemos hacer?" y entonces tomaron esa llamada telefónica, que era irreprochable, pero no lo sabían. Sólo se enteraron después", afirmaba Trump visiblemente enfadado desde el despacho Oval.

