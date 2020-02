Sebastião Salgado: "La ecología se ha vuelto puramente urbana"

El Amazonas sigue siendo la tierra preferida del fotógrafo Sebastião Salgado. Junto con su esposa Lélia, se embarcaron en un colosal desafío hace 20 años: replantar los árboles que habían desaparecido en las 750 hectáreas de la antigua granja de su padre, para revivir el ecosistema en una región afectada por la deforestación y el uso intensivo de la tierra... "Plantamos 2,5 millones de árboles, incluso un poco más... 2,7 millones de árboles. Nos preparamos para plantar 1 millón de árboles más, además de los árboles ya plantados. Porque, ya sabes, teníamos una tierra cansada, muerta, erosionada y ahora la tierra es rica de nuevo. Es hora de plantar árboles que estarán allí durante 500 años, 1000 años, árboles que necesitan un buen suelo, y sombra para crecer..."

El blanco y negro se ha convertido en su marca registrada. Salgado no sólo fotografía la naturaleza y animales, también a las personas, especialmente a las que todavía escapan a la globalización, como en ciertas regiones cada vez más escasas de África. Si la ecología está ahora en auge, para él, poco ha cambiado:

"Tenemos que volver a la tierra, tenemos que volver al planeta. Sé que ya no vamos a vivir en cuevas y bosques, pero al menos tenemos que hacer un retorno espiritual al planeta. La ecología se ha convertido en una ecología de discurso, puramente urbana. Tenemos una COP 21 que tuvo lugar en París hace 5 años y en todo lo que se propuso no se hizo nada. ¿Saben por qué? Porque no invitamos a los campesinos, no invitamos a la gente vinculada a la tierra, al planeta, es un encuentro de gente urbana..."

"Cuando miras una exposición como la de Génesis, se trata realmente de la Tierra, de los animales conectados a la Tierra y cuando fotografío al hombre, - Y sigo haciéndolo: acabo de terminar 7 años de trabajo en el Amazonas con las comunidades indígenas -, el hombre es un animal de la tierra, un animal como cualquier otro, estamos en el reino animal...", explica salgado.

Su exposición, Génesis, es un homenaje fotográfico a nuestro planeta con más de 200 fotos en blanco y negro, resultado de ocho años de trabajo y una treintena de viajes alrededor del mundo.

Imagen de la mina de oro de Brasil fotografiada por Salgado Exposición 'Génesis', Lyon

Salgado recorrió el planeta para esta exposición, incluyendo las partes más salvajes y remotas del mundo para un descubrimiento sin precedentes de montañas, desiertos y océanos, animales que hasta ahora han escapado a la huella de la sociedad moderna: "Debido a una historia que hice en Brasil en 1986, y que publiqué en 1987 sobre una mina de oro, todas las revistas volvieron a hacer blanco y negro. Esta historia fue tan fuerte, fue tan publicada por grandes revistas y me dio mucha visibilidad, que en ese momento hubo un gran retorno del blanco y negro. Gracias al aquel regreso, me he quedado en el blanco y negro desde entonces y nunca he vuelto al color”

"Tenemos una COP 21 que tuvo lugar en París hace 5 años y en todo lo que se propuso no se hizo nada Sebastião Salgado Fotógrafo

El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado presenta su exposición Génesis en La Sucrière de Lyon, un antiguo almacén convertido en un espacio de exposición. Sebastião Salgado tiene ahora 76 años, pero continúa incansablemente en su trabajo y sus luchas. La exposición "Génesis" puede verse en Lyon hasta el 10 de mayo.