Para miles de personas en el mundo, el coronavirus sigue siendo letal. Sin embargo, la mayoría logra sobrevivir. En esta edición de Unreported Europe les traemos los testimonios de aquellos que ganaron la batalla contra el virus y donde relatan cómo ha sido la vida después del COVID-19.

Contaminados, la larga lucha contra la enfermedad

Jess Marchbank es una enfermera. Esta mujer británica de 32 años, casada y con dos hijos, recuerda la llegada de la enfermedad. Tres días después de que aparecieran los primeros síntomas de fiebre, fue trasladada al Hospital de Distrito de North Devon en estado de emergencia absoluta. "El dolor era insoportable. Sentí como si mis articulaciones estuvieran en llamas! Eso, junto con un violento dolor de cabeza... y un letargo total. No podía darme la vuelta en la cama, me dolía demasiado".

Matt Dockray, también de Reino Unido, recuerda haber llegado a la UCI: "Te llevan a la sala de aislamiento, y todo el mundo viene en trajes de alta protección. Te conectan a las máquinas y analizan tus signos vitales. Y en ese momento, me dijeron que mi cuerpo no estaba absorbiendo suficiente oxígeno, que los niveles eran extremadamente bajos. Y mi pulmón derecho se había colapsado, mi pulmón izquierdo no estaba nada bien".

Joshua Dopkowski es americano, vive en Francia, cerca de Lyon. Él y su hija Ayla, de 8 años, se infectaron con COVID-19. Aislados durante dos semanas en su apartamento, el miedo en sus estómagos: "Estar en una situación en la que estás enfermo con algo potencialmente fatal es francamente aterrador. Creo que para mí, como padre, tener a mi hija Ayla conmigo... Tuve que pensar en esta persona que necesita ser atendida. Y, ya sabes, ella fue la que más me ayudó".

El periodista deportivo español Kike Mateu sigue al equipo de fútbol del Valencia. Regresó contaminado de un viaje a Bérgamo para un partido de la Liga de Campeones a finales de febrero: "La enfermedad progresa poco, muy lentamente. Y no sabemos cuándo terminará. Lo más difícil mentalmente es aceptar que no sabes cuánto tiempo durará el coronavirus. ¡He estado infectado durante 31 días!"

Lucie Laville sólo tenía una forma bastante leve del virus. Algunos dolores de cabeza, una fiebre persistente y la necesidad de permanecer en cuarentena lejos de su unidad de cuidados intensivos en Ginebra: "Para mí lo más difícil fue saber realmente que se necesitaban brazos en mi unidad de cuidados intensivos y que estaba en casa, asintomático, incapaz de hacer mi trabajo. Es difícil para mis colegas, es difícil para nosotros, las condiciones de trabajo son muy especiales, pero es nuestro trabajo en realidad! La noche que tuvimos una muerte. Era un caballero mayor. Era mi paciente. Vamos a él, le tomamos de la mano. Le decimos que a su familia le hubiera gustado estar allí, que no pueden, no por voluntad, sino por obligación. Y luego seguimos por lo menos los últimos cinco minutos. Porque eso es complicado, creo."

La lenta convalecencia

Su recuperación, Kike Mateu la experimentó como una liberación: "¡Wow! Fue genial, conmovedor, impresionante! Finalmente iba a poder ver a mi familia de nuevo, después de casi un mes. Fue un momento increíble, nunca lo olvidaré".

Ayuda para Jess Marchbank, también. Una vez que llegó a casa, tuvo que esperar muchos días más antes de poder abrazar a sus hijos: "Me sentí realmente bendecida, realmente privilegiada de ser parte de las estadísticas positivas. Y mi hijo dijo, '¡Oh, este es el mejor regalo que he recibido de mamá! ¡Es mejor que Lego! Sí... Fue un momento muy especial. Voy a guardar este abrazo para siempre. Eso fue asombroso".

Matt Dockray, por otro lado, sigue siendo cauteloso. "También hay una parte de lo desconocido. No conocemos los efectos a largo plazo. No sabemos lo que significa. ¿Podemos atraparlo de nuevo? Pero sigo siendo positivo. Y cada vez que tengo la moral baja, reinicio los contadores, y recuerdo que he recorrido un largo camino."

Lecciones a aprender de la pandemia

A la pregunta: ¿Sacas algo positivo de esta experiencia? Matt Dockray responde sin dudarlo: "Todas las cosas que queremos hacer. Cada pequeña cosa que siempre hemos dejado de lado, o dejado caer, o a la que no le hemos dado importancia, de repente queremos hacerlas. Quieres cambiar y convertirte en una mejor persona. Para otras personas, y para la gente que te rodea. No desde un punto de vista egoísta, pero quieres ser un agente de cambio".

Kike Mateu comparte el mismo sentimiento que las otras personas con las que estamos hablando. Nunca olvidará la dedicación de aquellos que han tomado su vida en sus manos y le han ayudado a recuperar la suya: "La gente que trabaja en el hospital es maravillosa. Esta gente, esta forma de trabajar, ahora la llevo en mi corazón. Y será para siempre, porque es una parte maravillosa de haber vivido con el coronavirus".

Los pensamientos de Guglielmo Schinina', un italiano que trabaja en Bruselas, se dirigen a los más pobres a las puertas de Europa: "También pensé en lo afortunado que era. Y cuánto más difícil debe ser para quienes no tienen acceso a los servicios de salud, como muchos migrantes irregulares, o que simplemente tienen miedo de acceder a ellos".

Laurence Rétaméro tiene 57 años. El artista-plasticista ha dado positivo para el virus. De esta prueba, conserva el amor de sus seres queridos: "Me sentí extremadamente, sublimemente, llevada por mis seres queridos. Y realmente sentí que eran colectivamente una fuerza energética positiva para mí. "Cuando Ayla, la hija de Josué, subraya la tremenda solidaridad observada: "Creo que es agradable que la gente salga de sus casas para hacer cosas como ir de compras, para nosotros! ¡Dan su tiempo y se arriesgan a contraer el virus! Así que si nos piden que hagamos lo mismo por ellos, diremos que sí, ¡porque lo hicieron por nosotros!"

En cuanto a Ranim Aldaghestani, periodista sirio que reside en Francia, saca una lección mucho más global de este calvario: "¡Nuestro planeta ha vuelto a encontrar su aliento! Después de las diversas decisiones de contención en todo el mundo. Después del cierre de muchas fábricas, aeropuertos... Todo esto ha reducido drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero que contaminan el aire. Y todo esto nos enseña que debemos preservar nuestra gran casa".

Mensajes al mundo

Lucie Laville: "¡Quédense en casa! ¡Quédesne en casa! A nuestra escala, a la escala de cada ser humano. ¡Es lo único que podemos hacer para detener el virus!

Porque no me apetece preguntar: ¿Prefieres que le pongamos un tubo en la boca a tu madre o a tu padre? Porque sólo tengo una... Tengo dos pacientes, y tengo un tubo. Tengo un ventilador. ¿A quién elegimos? ¿Elegimos a quién? ¿Tu papá? Tu mami, ¿a quién prefieres? Y esto es horrible".

Christos Kellas: "Esto viene de alguien que luchó contra el coronavirus y ganó. Y en realidad ganó después de una batalla muy dura. ¡Tenemos que quedarnos en casa! Tal vez algunas personas no quieren protegerse, tal vez algunas personas quieren hacerse daño, pero no tienen derecho a perjudicar la salud pública, a perjudicar a la sociedad".

Jess Marchbank: "Aprecie estos momentos. Besa a tus hijos. Llama a tus abuelos. Demuestra a la gente que los amas. Que estás ahí, que los extrañas y que te preocupas por ellos. Sí, lo sé."

Henri Lapierre: "Y sobre todo, hay un mensaje de esperanza. Es que, bueno, estamos superando esto en buenas condiciones. Así que eso es lo importante: no ser fatalista y decir que todo está jodido. No, no lo es. Creo que tenemos que mantener el espíritu en alto. Si lo haces, aún así te ayuda a volver a una vida normal".

Laurence Rétaméro: "Para aumentar las energías, para aumentar la inmunidad con una mente positiva tanto como sea posible, me parece esencial. Gracias por este informe positivo. Creo que es necesario. Es crucial, debe ser repetido. Vamos a hacerlo, obviamente."

Guglielmo Schinina: "Tenemos que pensar no sólo en nosotros mismos, no sólo en nuestros países, sino en el mundo como una sola entidad. De lo contrario, estas cosas seguirán sucediendo. Tenemos que trabajar juntos en estas cosas, ¿no?"

Joshua Dopkowski: "El mundo entero necesita ir más despacio. Y todavía podemos comunicarnos. Tenemos la oportunidad de comunicarnos en todo el mundo con la tecnología digital. No tenemos que movernos siempre tan rápido, viajar tanto y consumir tanto".