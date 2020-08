La oposición bielorrusa ha agradecido a la Unión Europea el hecho de que se haya negado a reconocer el resultado de las elecciones que dieron la victoria a Lukashenko.

La principal candidata de la oposición, Svetlana Tijanonskaya, ha intervenido por videoconferencia ante los eurodiputados del comité de Asuntos Exteriores. Desde su exilio en Lituania, ha recordado que se trata de una protesta pacífica y democrática.

“Ya no somos la oposición, ahora somos la mayoría. Se está produciendo una revolución pacífica”, ha dicho Tijanovskaya. “La revolución en Bielorrusia no es una revolución geopolítica. No es una revolución pro-rusa ni anti-rusa. No es una revolución anti-UE o pro-UE. Es una revolución democrática”.

La UE quiere defender los valores democráticos y el Estado de derecho. Pero los líderes europeos saben que su capacidad está bastante limitada. Una de la soluciones que barajan pasa por imponer sanciones personalizadas.

"Nosotros, como Parlamento Europeo, apoyamos la idea de que se necesitan sanciones específicas contra las personas responsables del fraude electoral, por un lado, y de la brutalidad policial y la tortura de personas inocentes, por otro", ha explicado David McAllister, eurodiputado alemán del del grupo Popular y presidente del comité de Exteriores.

A la pregunta de si la Unión Europea está actuando con demasiada cautela, el eurodiputado conservador y exministro polaco Witold Jan Waszczykowski responde: “Tal vez la respuesta no está siendo muy fuerte, pero no debemos pensar sólo en Bielorrusia, también debemos pensar en Rusia. Y no se ha dicho nada sobre Rusia. Tal vez en el futuro deberemos dar una respuesta a la implicación rusa".

Los Ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán este jueves en Berlín para analizar cuál es la respuesta más adecuada a la crisis bielorrusa.