no comment

No es un café cualquiera, ni un iglú cualquiera. Se trata de un sorprendente café iglú que este invierno se ha convertido en la visita favorita para los turistas en la Cachemira controlada por la India.

Aquí, los visitantes pueden disfrutar de un té bien caliente o de una comida tradicional sentados en pieles de oveja, todo dentro de la estructura helada.

"Es la primera vez que veo un café iglú", cuenta Sushant, un visitante. "Es increíble, precioso. ¡Y bastante grande!. Además, la comida es agradable y la bebida es original de Cachemira".

El cerebro de esta genial idea es Syed Waseem Shah, director general del grupo de Hoteles Kolohai, y se inspiró en su creación durante sus frecuentes viajes a Europa: "He visto cómo construyen estos hoteles iglú en Suiza, concretamente en Zermatt. De ahí me vino la inspiración y pensé "¿por qué no construir uno en Cachemira?".

La cefetería, contruida en 15 días, tiene 15 pies de altura y 24 de ancho. Cuenta con cuatro mesas hechas de hielo y nieve, y el espacio puede acoger a 16 personas a la vez.

La industria turística de Cachemira ha sufrido enormes pérdidas debido a los cierres en los últimos dos años, primero después de que Nueva Delhi revocara el estatus semiautónomo de la región en 2019, y luego debido a la pandemia de coronavirus. Con ideas como las Syed Waseem Shah, el retorno de turistas está garantizado.