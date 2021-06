El edificio que alberga este teatro de marionetas en Gaza fue uno de los objetivos de los bombardeos del Ejército de Israel para poner fin al lanzamiento de cohetes por parte del Hamás.

Dos semanas después de el alto el fuego que ha puesto fin a 11 días de hostilidades, que derribaron numerosos inmuebles de Gaza, Nabil al-Khatib, artista palestino y fundador de Beit al-Fann, 'La Casa del Arte', rescata a los títeres que estaban en su teatro en la ciudad de Gaza para seguir trayendo sonrisas a los rostros de los niños palestinos.

Nabil al-Khatib lamenta "este lugar fue bombardeado durante la guerra hace dos semanas; el teatro está totalmente destruido, incluidos los osos de peluche y las marionetas; todo quedó entre los escombros", aunque algunos han podido ser rescatados y arreglados.

Pero como dice el refrán 'the show must go on', 'el espectáculo continúa', y así lo confirma Nabil al-Khatib al declarar “continuaré con el teatro infantil, para hacer sonreír a los niños y a los escolares discapacitados; nuestros equipos de radio, teatro y comedia también continuarán, aunque sea con métodos primitivos, porque nuestras instalaciones han sido destruidas".