Efi Koutsokosta, Euronews:

Los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen esta semana en Eslovenia para hablar de la ampliación del bloque para incluir a los seis países restantes de los Balcanes Occidentales, pese al pesimismo generalizado. Bruselas quiere ser vista como un actor clave en la región, pero hasta ahora no ha fijado plazos claros para la ampliación. Para hablar de esto, así como de los crecientes desafíos para la UE, me acompaña el primer ministro esloveno, Janez Janša. Primer ministro, muchas gracias por estar aquí con nosotros.

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"Gracias por invitarme".

Efi Koutsokosta, Euronews:

¿Ve algún riesgo de que la UE pierda su credibilidad si los países que se están alineando con los criterios de pertenencia a la UE no pueden entrar en el club?

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"Sí, por supuesto, este riesgo es evidente, pero desde hace unos años, la ampliación, como se decidió en la Cumbre de Tesalónica de 2003, donde se otorgó la adhesión a la UE a los países de los Balcanes Occidentales, está volviendo a la agenda. Creo que poco a poco estamos ganando impulso nuevamente, pero aún así...".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Pero todavía queda un largo camino por recorrer...

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"Todavía queda un largo camino por recorrer. Pero, tras una larga batalla, logramos poner la palabra ampliación en la declaración. Ahora que hay un consenso de los 27 Estados miembros de que la ampliación está de nuevo sobre la mesa, no podemos negociar un plazo de 10 años para el proceso, pero todavía no nos rendimos".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Pero vemos que hay crecientes tensiones en la región, en varios países de los Balcanes Occidentales. ¿Cree que la UE tiene alguna responsabilidad al respecto debido a que los ciudadanos pierden la esperanza de unirse finalmente?

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"La región, los Balcanes Occidentales o los Balcanes, es la región que ha sido conocida en la historia como la región de las tensiones. Si discute, por ejemplo, sobre las fronteras, las fronteras siguen siendo importantes en los Balcanes Occidentales, entonces no veo ninguna buena solución que pueda tomarse por consenso en la región y también en Europa. Pero la solución para estos problemas es que estamos haciendo las fronteras menos importantes y con la pertenencia a la UE, las fronteras son menos importantes".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Pero esto aún está lejos de suceder, al menos por el momento...

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"Depende...".

Efi Koutsokosta, Euronews:

¿Le preocupa, por ejemplo, que si la UE no cambia de rumbo o no da un calendario específico o una fecha límite para la ampliación, esos países se vuelvan más hacia Rusia o China?

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"La Unión Europea es el mayor inversor en la región. Es muy importante que lo aprecien. Pero en esas áreas tenemos competidores. También está, como dijo, China, Rusia, Turquía. También vienen con inversiones y no las están condicionando. __Estamos condicionando esto con las normas europeas, el Estado de derecho, las reformas y eso está bien si hay una luz al final del túnel. Pero si no se concede la perspectiva de pertenencia a la UE, creo que empezaremos a perder esta contienda, la batalla de la competencia. Está muy claro...".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Hay un riesgo real...

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"Hay una, solo hay una gran ventaja de nuestra parte y es la pertenencia a la UE".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Pasemos a otro tema. Vemos que la defensa y la migración de la UE vuelven a ocupar un lugar destacado en la agenda. Afganistán fue un punto de inflexión. Empecemos por la migración, ya que también tenemos el Foro de Reasentamiento de la UE sobre Afganistán. ¿Debería la UE hacer compromisos concretos para que los afganos migren legalmente a Europa, los afganos que necesiten migrar legalmente a Europa?

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"No".

Efi Koutsokosta, Euronews:

¿Debe la UE estar a la altura de sus valores humanitarios?

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"Los afganos necesitados, creo, formaban parte de esta categoría, ya están en Europa. Algunos de ellos están en Estados Unidos. Pero para todos los demás que quieran emigrar a Europa por razones económicas, no porque fueran parte de las misiones de la OTAN y demás, y no estén en peligro, creo que tenemos que utilizar los procedimientos habituales: si cumplen los criterios, sí, si no es así, no. Sin los llamados corredores humanitarios. La Unión Europea no repetirá el error que cometieron algunos países miembros en 2015 después de la guerra en Siria".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Alemania cometió un error en 2015, para usted...

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"Creo que Alemania cometió un error. Imagine... Eslovenia es un país de dos millones y pico de habitantes, y en unas pocas semanas, en 2015, medio millón de personas lograron entrar en el país. Nuestra frontera se colapsó y las fronteras de algunos otros países también. Así que no es solo la fase final de las consecuencias, también es el proceso y el camino... Y si recuerda la campaña por el Brexit, sabe que todas esas filas cruzando Croacia, Eslovenia se usaron para quienes abogaron por el Brexit".

Efi Koutsokosta, Euronews:

"Fueron usadas", como dice. Tal vez sea parte de la propaganda, la propaganda política en algunas partes de Europa.

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"Es difícil si ves a miles de militares... hombres jóvenes con capacidad militar cruzando la frontera sin familias, sin mujeres y niños, y llevándolos a todos como refugiados. Esto no está sucediendo, no se puede vender esto".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Como veo, hay diferentes enfoques dentro del bloque en lo que respecta a los valores humanitarios. Algunos Estados miembros insisten en que quieren defender el Estado de derecho y otros, especialmente los del este, tienen una opinión diferente, aunque suscribieron los tratados, describiendo muy claramente cuáles son estos valores. ¿Qué siente al respecto? ¿Cómo de sostenible es?

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"Está lo que está escrito en el tratado y luego el uso o abuso político del término Estado de derecho. __Tenemos una carta europea, una carta de derechos humanos, pero en lenguaje político, especialmente en el Parlamento Europeo, todo el mundo puede añadir a esta lista lo que quiera. Así que es un término del que se abusa políticamente y utilizado para la batalla política".

Efi Koutsokosta, Euronews:

¿Pero supongo que la libertad de prensa y la independencia judicial son parte del Estado de derecho?

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"No. La libertad de expresión, que incluye también la libertad de los medios de comunicación y la independencia del poder judicial, no son solo un valor, son parte del sistema, no solo de la Unión Europea, sino del sistema constitucional de cada Estado miembro. Si este no es el caso, no podrá convertirse en miembro de la Unión Europea".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Pero, ¿ve un ataque político de algunos Estados miembros hacia, por ejemplo, su país o Hungría o Polonia,,, por nombrarlos también?

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"Bueno... si reúne la mayoría en el Parlamento Europeo y esto es la mayoría política, puede nombrar y culpar a cualquier país. Así que no creo que esto sea tan bueno. El Parlamento Europeo es un lugar para debates políticos y también para conflictos políticos. Pero no es lo mismo con la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Según el tratado, la Comisión Europea debería mantenerse al margen de las batallas políticas, que fue el caso hasta la Comisión Juncker y luego esto cambió. Creo que esto está cerca de violar el Estado de derecho, porque la Comisión tiene que ser un intermediario honesto, que trata los problemas...".

Efi Koutsokosta, Euronews:

¿Y no lo es?

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"No en todos los casos. Por ejemplo, Věra Jourová, en mi opinión, está haciendo declaraciones que son una clara violación del tratado. Pero cuenta con el apoyo de la prensa europea".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Pero, ¿puede seguir moldeando las políticas europeas con las personas que cree que están atacando su enfoque de la democracia?

Janez Janša, primer ministro de Eslovenia:

"Creo que la Unión Europea sobrevivirá si somos capaces de combinar esos dos niveles de decisiones democráticas. Uno es a nivel nacional y el segundo a nivel europeo. Y a veces hay enfrentamientos, lo cual es comprensible, porque es la primera vez que hacemos esto".