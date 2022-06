La Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido han impuesto sanciones, sin precedentes, contra el gobierno ruso, el sector energético y los medios de comunicación controlados por el Kremlin, así como, contra más de 900 individuos, muchos de ellos oligarcas, vinculados a la financiación y la gestión de la guerra en Ucrania. Mijaíl Jodorkovski, quien fue el hombre más rico de Rusia y propietario de la petrolera Yukos, afirma que la desaparición de Putin es ya, inevitable, como consecuencia de su agresión a Ucrania. Jodorkovski vive exiliado, tras haber sido encarcelado por orden de Putin, durante diez años, por evasión de impuestos, malversación de fondos y fraude. Su encarcelamiento es visto como un mensaje a algunos oligarcas para que se mantengan fuera de la política. El exoligarca ruso es el invitado de Shona Murray en el espacio The Global Conversation, en Bruselas.

Durante un tiempo significativo, en su vida, usted conoció bien a Vladímir Putin. ¿Qué cree que está pensando ahora mismo? ¿Hasta dónde puede llegar con esta guerra?, pregunta Murray.

"Lo que veo por su parte, hoy, es una mezcla de pragmatismo. Es decir, veo un deseo de fortalecer su índice electoral, y el factor emocional. Me refiero a una especie de miedo paranoico a lo que está sucediendo en el país vecino, miedo a las transformaciones democráticas, a la independencia que ha conseguido Ucrania", responde Mijaíl Jodorkovski.

Vimos sus acciones militares en 2008, la toma de Crimea en 2014... ¿Usted cree que están separadas de esta guerra, ahora, o que el conflicto se genera, como usted considera, a partir de la pandemia de coronavirus, y de otras cuestiones? ¿Es eso lo que sugiere?, interroga la reportera.

"Putin ha resuelto sus problemas electorales mediante la guerra, en cuatro ocasiones, durante sus mandatos políticos. La primera vez fue en 1999. Luego ocurrió, efectivamente, en 2008, y en 2014. Y... ahora, en 2022. El aislamiento debido a la COVID-19 ha contribuido a formar su idea de que Ucrania no resistirá, de que no encontrará, en ese país, ningún tipo de resistencia organizada, su idea de que algunas ciudades, tal vez, lo aclamarán y lo recibirán con flores", declara Jodorkovski.

Dice que es un fracaso de Putin. Pero, ¿es también el fracaso de Occidente? Teniendo en cuenta lo que hemos visto sobre Vladímir Putin, en las últimas dos décadas, ya que hemos observado cómo intentaba apoderarse de Crimea, su injerencia en Siria... ¿Los países occidentales han sido ingenuos ante lo que Putin acabaría haciendo?, quiere saber la periodista de Euronews.

"Los líderes de las principales naciones europeas siguen creyendo que es posible llegar a un acuerdo con Putin sin mostrarle su fuerza, es decir, desde una posición débil, según Putin. Y, esto, es un error enorme, porque no están hablando con un líder como ellos mismos, no. Están hablando con un bandido. Y... cualquier bandido que se considere fuerte, y al que se le pidan algunas concesiones, de hecho, intentará acabar con su víctima", afirma el magnate ruso.

Entonces, en su opinión, ¿cuál es la solución? Obviamente, pienso que, en este momento, quizás, Emmanuel Macron y otros líderes están aprendiendo a no intentar negociar con Putin. ¿Qué sugeriría usted que hicieran para poner fin a esta situación?, pregunta Shona Murray.

"Hace poco tiempo, probablemente hará un mes, me sorprendió el señor Borrell, que es un funcionario europeo, y nunca había esperado palabras duras por su parte. Pero dijo lo correcto. Señaló que ‘este conflicto no se resolverá en la mesa de negociaciones, sino en el campo de batalla’. Más adelante, por supuesto, habrá negociaciones. Y, al final, la guerra se detendrá con negociaciones. Pero, la primera solución, se tomará en el campo de batalla. ¡No tienen ninguna alternativa a esto!", señala Mijaíl Jodorkovski.

¿Qué incluye eso? ¿Incluye que la OTAN se involucre oficial, o formalmente, en Ucrania? ¿Cree que es la única solución en este conflicto? De lo contrario, la guerra continuará o se extenderá. ¿Qué opina?, interroga la reportera.

"Hoy, la OTAN tiene una gran oportunidad de ayudar a Ucrania a defender su soberanía, participando en esta guerra con suministros de armas y entrenando a los soldados ucranianos, en lugar de luchar en sus propios territorios. Si se desaprovecha esta oportunidad, les advierto que, dentro de unos años, o tal vez incluso antes, la OTAN participará directamente en esta guerra, porque se desarrollará en el territorio de uno de los países de la Alianza Atlántica. Los que creen que se puede llegar, de alguna manera, a un acuerdo con el agresor, repiten los errores de muchos de sus predecesores. Decenas de millones de europeos ya pagaron por estos errores con sus vidas, hace unos 70 años", indica Jodorkovski.

¿Cómo evaluaría la situación en cuanto a la actuación de la OTAN? ¿Cómo han actuado sus Estados miembros? A menudo, hemos visto algunas discusiones en Alemania sobre las armas alemanas que se destinan a Ucrania. ¿Cree que es necesario intensificar los esfuerzos, de forma significativa, o estamos en el buen camino en lo que respecta al apoyo militar a Ucrania?, quiere saber la periodista de Euronews.

"Estoy convencido de que las sanciones podían ser importantes en 2014. Ahora, las sanciones no pueden detener la agresión, aunque pueden debilitar el régimen para que esta agresión no se reproduzca, al cabo de un tiempo. Pero, ahora, la cuestión se resuelve en el campo de batalla. Si la OTAN quiere que se resuelva en el territorio de Ucrania, entonces, por supuesto, debería proporcionar un apoyo mucho más sistemático. Me hace gracia escuchar a algunos funcionarios decir: ‘si añadimos cinco, diez o veinte cañones más a Ucrania, ¡luchará en el territorio de Rusia!’. ¿De qué están hablando? ¡Hoy en día la artillería del ejército de Putin supera en veinte veces las capacidades del ejército ucraniano! ¡Veinte veces! El dominio de la aviación de Putin es absoluto", declara el magnate ruso.

Una última pregunta. Usted ha dicho antes que, esta guerra, conducirá a la desaparición de Vladímir Putin. Y, la propia guerra, le ha tocado personalmente debido a su historia familiar en Ucrania: su abuela, el tiempo que pasó allí en su infancia... Si asistimos al final del Gobierno de Vladímir Putin, ¿se ve volviendo a Rusia como parte de la reconstrucción política, en calidad de figura política?, pregunta Shona Murray.

"Por naturaleza, no soy político. Siempre me ha gustado hacer negocios. Y, después de la cárcel, donde pasé 10 años, me interesan más las actividades sociales. Creo que Rusia no debería tener esta figura de zar, que busca, intrínsecamente, un enemigo externo. Es muy importante que la Rusia posPutin se convierta en un Estado federal y construya un Parlamento funcional que represente los intereses de las regiones rusas. Si en ese momento, cuando se construya el Parlamento, necesitarían mi apoyo como gestor, administrador con una experiencia de gestión relevante, por supuesto que intentaré ayudar a mi país. Si la generación más joven puede encargarse de ello, me sentiré muy feliz", concluye Mijaíl Jodorkovski.