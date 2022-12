Mursal S. recuerda perfectamente la última vez que fue feliz. Era 2021 y los talibanes todavía no habían tomado el poder en Afganistán.

La joven de 30 años se dedicaba a dar clase a aquellas mujeres que no habían podido aprender a leer y escribir, vivía con su marido y llevaba a sus dos hijos pequeños a la escuela.

“Daba las gracias a Dios todos los días por la vida que tenía”, cuenta a Euronews desde Pakistán. Pero el 15 de agosto de ese mismo año cambió todo.

Poco después de hacerse con el control, los talibanes mataron a su marido, abusaron sexualmente de ella y recibió palizas delante de sus hijos. Cuando intentaron forzar un matrimonio con un familiar suyo, Mursal decidió que era el momento de escapar.

“Dejé a mi familia, mi casa, absolutamente todo. Cogí a mis hijos, me puse un burka y solo llevé conmigo lo que me cabía en los bolsillos”, relata la joven maestra.

Mursal con sus dos hijos pequeños Fotografía cedida por la familia

Cuenta que durmió dos noches en la frontera. En la calle, sin agua y sin comida. Lleva trece meses viviendo con sus hijos en Islamabad, en una habitación con un baño pequeño y sin cocina.

Desde que llegó no ha dejado de enviar correos a la Embajada española en la capital paquistaní solicitando una cita para una evaluación que le permita un visado para viajar a España y pedir asilo. Todavía no ha obtenido respuesta.

“Les he enviado correos cada semana desde el mes de marzo. También he mandado todos mis papeles y documentos a la Embajada alemana y a la sueca, pero nadie responde. Ni siquiera evalúan mi caso”, asegura Mursal.

La situación se ha agravado desde que el pasado lunes el Gobierno paquistaní empezó a ir "casa por casa" con el objetivo de deportar a todos los afganos cuyos papeles no están en regla.

Mursal vive desde entonces aterrada, los talibanes la persiguen y asegura que prefiere “morir” a volver a su país, porque lo que le espera allí “no es mucho mejor”.

Sin papeles y sin cita

Su caso no es el único. Decenas de familias y mujeres afganas se encuentran en un limbo tras no haber obtenido respuesta o haber recibido la comunicación de que la Embajada española en Pakistán cancelaba las citas que tenían programadas.

“La gran mayoría están en situación irregular porque llevan casi un año esperando sus entrevistas. Hay gente que llevaba esperando diez meses a su cita y se la han cancelado”, sostiene Inma Orquín, portavoz de Afghan Women on the Run que, junto a la ONG Un Gesto de Calor, se encarga de ayudar y tramitar las solicitudes de las familias.

“Nos han cancelado unas 40 entrevistas y tenemos 100 familias esperando que les asignen una cita. En Irán, estamos en contacto con 60 familias, de las cuales 30 llevan esperando a que la Embajada española les conteste desde el mes de marzo”, añade Orquín. Asegura que, muchas de estas familias, están compuestas por mujeres que se encuentran solas con sus hijos.

En el caso de Pakistán, son muchas las familias a las que les llegó a mitad de octubre un correo cancelando la entrevista que tenían programada.

La portavoz de Afghan Women on the Run recibió una llamada de la Embajada el 31 de octubre para informarle de que iban a cancelar todas las citas, incluidas las que estaban programadas para el año 2023, y que las familias tendrían que volver a comenzar el proceso.

En el correo que las familias recibieron por parte de la Embajada se especifica que recibirán una notificación para una nueva cita según el orden de llegada del primer correo que enviaron.

También se detalla que, debido al volumen de solicitudes, este trámite puede tardar varios meses o incluso alargarse hasta 2024.

Aterradas ante la posibilidad de ser deportadas

Las amenazas del Gobierno de Pakistán han entrado en vigor antes de la fecha prevista. En un principio, anunció que comenzaría a repatriar a todos los afganos sin visado en vigor a partir del 31 de diciembre. Sin embargo, el proceso ha comenzado esta misma semana.

“Los visados que expiden para un segundo país duran tres meses y, en estos momentos, el Gobierno de Pakistán no los está extendiendo por más tiempo. A esto se le suma ahora un problema añadido. La policía ha comenzado a ir casa por casa pidiendo papeles”, afirma Orquín.

Una de las mujeres a las que esta organización está ayudando les escribió el martes cuando la policía paquistaní fue a buscarla. La dueña de la casa ocultó a la joven, que se encuentra en el país sola con su hija, y así evitó que la situación fuese a más.

“Estamos diciéndoles que, por favor, se escondan e intenten no salir de casa si no tienen el visado en regla. No nos queda otra solución”, señala Orquín. “Como las deporten a Afganistán esas chicas ya no volverán a salir nunca más”.

Entre las mujeres a las que ayuda la asociación hay periodistas, políticas, abogadas, médicos y enfermeras. Todas perseguidas por el simple hecho de tener estudios. “Ahora mismo no tienen dinero ni para comer y están viendo como sus citas con la Embajada son canceladas”, apunta.

Según uno de los abogados con los que están en contacto, estas mujeres podrían tener la oportunidad de evitar ser deportadas si pudiesen presentar una prueba de que están esperando la cita con la Embajada. “Eso es lo único que, en principio, podría paralizar la deportación”, zanja Orquín.

¿Abandono a los refugiados afganos?

Desde Afghan Women on the Run aseguran que ha habido un abandono, ya no solo por parte del Gobierno español, sino de toda la comunidad internacional.

“Para solicitar una entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Pakistán te puedes tirar dos años. La Embajada de Francia puede tardar seis meses en contestarte. Y, en la italiana, si no tienes una asociación que demuestre que te apoya en el proceso no te conceden ni la entrevista”, apunta la portavoz.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Exteriores aseguran a Euronews que los números de los afganos evacuados por España demuestran que no se produce ningún abandono. “Más bien todo lo contrario. Desde agosto del pasado año, España ha evacuado más de 4.500 afganos”.

“En la actualidad, la complejidad de los expedientes, hace que sea necesario más tiempo para gestionar estas peticiones. Incluso en estas circunstancias, no se ha dejado de dar citas en ningún momento”.

“España está respondiendo a todas las peticiones y apoyando a los afganos en la medida de sus capacidades”, añaden.

Sin embargo, para los refugiados que se encuentran varados en Pakistán e Irán esto no es suficiente.

“Cada día y cada noche mis hijos y yo rezamos para que nos ayuden a salir de este país”, relata Mursal. “Nuestra vida no le importa a nadie”.

“Cada mañana mis hijos ven por la ventana a los otros niños ir al colegio y me preguntan cuándo podrán ir ellos. Me piden que, por favor, vayamos a otro país donde puedan ir a clase y tener amigos”.

El sueño de su marido era que sus hijos pudiesen ser médicos o abogados y Mursal asegura que no parará hasta que esto no se haga realidad.