Tres años después, en la que pudo ser la "zona cero", el mercado de Huanan sigue cerrado. Poco después de que se informara por primera vez del misterioso virus, en enorme mercado de la ciudad de Wuhan se cerró y esta, con 11 millones de habitantes, fue confinada.

Se han cumplido tres años desde aquello y la ciudad sigue teniendo cicatrices...Como el hospital de urgencias improvisado con el que se trató de hacer frente a la crisis. Ahora los fantasmas vuelven.

"No ha sido fácil hacer nada estos años. Todo el mundo se ha enfrentado a diferentes niveles de dificultad en el trabajo y en la vida", explica un vecino de la ciudad.

"Por supuesto que teníamos miedo. Este año ha sido la primera vez que la gente ha empezado a infectarse de forma generalizada. El año pasado y los tres anteriores no se infectó nadie” cuenta otra transeúnte que continúa: "El nuevo año será, por supuesto, mejor. Ahora no tenemos miedo del virus. Ya no tenemos ese miedo en el corazón, mientras nos protejamos y llevemos las mascarillas."

Cuando las autoridades chinas intervinieron para cerrar el mercado de Huanan, el virus ya se estaba extendiendo por China e, inexorablemente, por el mundo.

Las impactantes imágenes de los hospitales de Wuhan presagiaban una crisis sanitaria mundial como no se había visto en un siglo.

Los estragos de la pandemia son demasiado evidentes en una ciudad que vive con angustia el aumento de los casos en todo el país después de que el Gobierno chino quitase de golpe todas las restricciones.