El envío de más armamento a Ucrania es el principal tema de la reunión de este lunes de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. Su homólogo ucraniano Dmitro Kuleba ha agradecido la propuesta de Estonia de comprar conjuntamente cuatro mil millones de euros en munición.

"Seguiremos vigilantes"

China no le suministrará armas a Rusia, ha anunciado por su parte, el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, tras hablar con un alto diplomático chino, Wang Yi.

"He tenido una conversación con él y le he expresado nuestra gran preocupación de que China suministre armas a Rusia. Le he pedido que no lo haga. Expresando no solo nuestra preocupación sino el hecho de que, para nosotros, sería una línea roja en nuestra relación. Me ha dicho que no lo van a hacer, que no lo planean. Pero seguiremos vigilantes".

Advertencia a Irán

Estados Unidos alertaba este domingo sobre la existencia de dichos planes. Borrell también ha pedido a Irán que respete sus compromisos nucleares ante las noticias de que está enriqueciendo Uranio.

Los 27 aprobarán este lunes una quinta ronda de sanciones contra Teherán por la represión de manifestantes.