El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en la capital de Ucrania, Kiev, en una visita sorpresa que se enmarca dentro de su gira por el este de Europa, según ha informado la Casa Blanca. Es la primera visita de Biden a Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, de la que el viernes se cumple un año. "Un año después, Kiev aguanta. Y Ucrania está de pie. La democracia aguanta", ha declarado Biden.

Biden se ha reunido en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, después de que ambos se vieran las caras por primera vez el pasado 21 de diciembre durante una histórica visita del gobernante ucraniano a Washington, en su primer viaje al extranjero desde que se inició la guerra.

"Putin pensó que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido. Como sabe, señor presidente, se lo dije al principio que contaba con que no nos mantuviéramos unidos. Contaba con la incapacidad de mantener unida a la OTAN. Contaba con que no seríamos capaces de traer a otros del lado de Ucrania. Pensó que podría sobrevivirnos. No creo que esté pensando eso ahora", ha señalado Biden.

500 millones de dólares adicionales

Durante su reunión con Zelenski, ha anunciado 500 millones de dólares adicionales en asistencia estadounidense, además de asegurar a Ucrania el apoyo estadounidense y aliado mientras dure el conflicto.

La visita de Biden a Kiev llega en un momento crucial de la guerra. El presidente estadounidense busca mantener unidos a los aliados en su apoyo a Ucrania, ante la previsible intensifiacción del conflicto, con ambos bandos preparándose para las ofensivas de primavera. Zelenski está presionando a los aliados para que aceleren la entrega de los sistemas de armas prometidos y está pidiendo a Occidente que entregue aviones de combate a Ucrania, algo que Biden ha rechazado hasta la fecha.

"Acabar con la ocupación rusa"

"Esta guerra rusa criminal y no provocada contra Ucrania, toda Europa y el mundo democrático, debe terminar con la limpieza de toda la tierra ucraniana de la ocupación rusa y con firmes garantías de seguridad a largo plazo para nuestro país, toda Europa y todo el mundo", ha dicho Zelenski.

Biden ha trasladado a su homólogo ucraniano su deseo de que la guerra acabe con una "paz justa". Zelenski, por su parte, ha aprovechado para agradecer a Washington su apoyo y para recordar que la lucha continúa.