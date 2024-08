Esta edición de Semana Europea se centra en la actual incursión ucraniana en Rusia y en la última disputa entre la UE y Hungría por la flexibilización de las leyes de inmigración de Budapest para incluir a los nacionales rusos y bielorrusos.

Una de las noticias que mantuvo ocupados a los funcionarios de la UE durante el verano fue la decisión del Gobierno húngaro, de línea dura contra la inmigración, de flexibilizar el régimen migratorio del país.

Este régimen de inmigración permite a los trabajadores extranjeros permanecer en Hungría al menos dos años y puede allanar el camino hacia la residencia permanente. Budapest ha flexibilizado esta norma para incluir a los nacionales de Rusia y Bielorrusia.

Esta semana, y no por primera vez, los países nórdicos y bálticos expresaron su preocupación por que una política de este tipo pudiera suponer un grave riesgo para la seguridad de toda la UE.

"Nunca hubo un Schengen libre de diplomáticos rusos con intenciones hostiles, y nunca hubo un Schengen libre de posibles violaciones de la seguridad por parte de ciertos países", dijo la ministra letona de Asuntos Exteriores, Baiba Braže.

"Por eso nos lo tomamos muy en serio como un riesgo para la seguridad (...) y actualmente estamos esperando la evaluación de la Comisión en cuanto a las complicaciones legales que ha creado la decisión húngara".

La preocupación, por supuesto, es que espías y saboteadores rusos puedan infiltrarse en la UE y cometer todo tipo de delitos. Budapest desestimó tales preocupaciones afirmando que el plan húngaro estaba "conforme con el marco pertinente de la UE".

Rusia ataca instalaciones energéticas ucranianas

Todo esto tiene como telón de fondo la guerra en curso en Ucrania. Esta semana, Rusia ha intensificado sus ataques con misiles y drones, especialmente contra instalaciones energéticas.

Los últimos ataques de Moscú se perciben como un esfuerzo por recuperar el control del conflicto tras las recientes ganancias territoriales ucranianas en la región rusa de Kursk. La incursión ucraniana comenzó el 6 de agosto y sorprendentemente se ha mantenido hasta el momento.

Un equipo de la televisión sueca tuvo acceso al territorio ruso en manos ucranianas y realizó una rara entrevista a soldados ucranianos. "Los combates no cesan en toda la zona. No sabemos nada sobre el futuro. Posiblemente los rusos ganen fuerza", dijo uno de ellos. "Depende de si movilizan reservas y de cuáles serán esas reservas. Si son solo reclutas, no complicarán la situación", dijo otro.

"Seguimos sobrestimando las capacidades rusas"

Para hablar de la incursión ucraniana en Rusia, hablamos con el teniente general retirado Ben Hodges, excomandante del Ejército estadounidense en Europa.

Euronews: Es muy probable que esta operación ucraniana en Rusia no sea el comienzo de una invasión a gran escala. ¿Cómo la caracterizaría, y tiene algún sentido desde el punto de vista militar?

Hodges: Esta contraofensiva que Ucrania ha lanzado en dirección a Kursk es, en mi opinión, un golpe brillante que está cambiando el impulso del conflicto. También está cambiando la narrativa sobre la inevitable victoria rusa. Es demasiado pronto para saber hasta dónde piensan llegar o cuánto tiempo piensan quedarse, o si está teniendo ya algún efecto sobre las operaciones rusas en el este. Pero no creo que se trate de una operación aislada, sino parte de un esfuerzo mayor y en diferentes dominios por parte de los ucranianos.

Euronews: Después de más de tres semanas, no hemos visto realmente una respuesta rusa, ¿a qué cree que se debe? ¿Les faltan recursos, les falta un plan? ¿Qué es lo que está pasando?

Hodges: Creo que es atribuible a un par de cosas. En primer lugar, en el lado ruso existe rivalidad y odio entre el Estado Mayor y el Servicio Federal de Seguridad (FSB) y las fuerzas fronterizas, que están bajo el control del FSB. Es decir, estos tipos se odian. Así que no hay y nunca ha habido mucha cooperación entre ellos. Lo vimos durante el motín de Prigozhin. Pero, por supuesto, para Putin también es malo tener que lidiar con esto. Y creo que está intentando ignorar la operación Kursk, se la entrega al FSB y les dice: "tratadla como una operación terrorista o antiterrorista". Así que creo que está intentando evitar tener que abordar lo que es un problema realmente importante.

Euronews: ¿Es el Ejército ruso más débil de lo que todos pensamos?

Hodges: Yo diría que hemos seguido sobrestimando las capacidades rusas. El problema es que no les importa cuántos soldados mueren. Quiero decir que ese no es un factor a tener en cuenta para ellos. Todavía tienen un montón de gente que pueden poner en este tipo de picadora de carne. Y todavía tienen enormes cantidades de cohetes y bombas planeadoras y misiles y, debido a las políticas de EE.UU. y otros Gobiernos europeos, los ucranianos no son capaces de atacar el origen de estos ataques. Así pues, a Rusia todavía le queda mucha lucha.

Euronews: Y, por último, ¿hasta qué punto la operación ucraniana en Rusia ayuda a los ucranianos en los frentes de su propio territorio?

Hodges: Creo que esto hace un par de cosas. En primer lugar, psicológicamente es una gran inyección de moral. Quiero decir, cuando has estado sentado en la defensa siendo bombardeado día tras día tras día, la mayoría de los soldados quieren devolver el golpe de alguna manera. Si esto aleja a las fuerzas rusas que operan actualmente en el este, debería aliviar parte de la presión sobre las fuerzas ucranianas. Solo que aún no puedo decir cuánto.

Liberación de París en 1944

De una guerra en curso en Europa pasamos a otra que terminó hace mucho tiempo, al menos para los habitantes de París. Esta semana, la capital francesa conmemoró el 80 aniversario de su liberación por las fuerzas aliadas de la ocupación nazi, nueve meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial.

Ese día de agosto de 1944, 1.532 días de pesadilla llegaron a su fin, como dijo el presidente francés Emmanuel Macron en una ceremonia. Una época en la que París fue humillada y los tesoros culturales franceses fueron destruidos o robados por los ocupantes alemanes.

Más de 1.400 parisinos perdieron la vida en batallas callejeras durante el verano de 1944, hasta que los soldados aliados junto con las fuerzas de combate francesas corrieron en socorro de la ciudad.

El desfile encabezado por el general De Gaulle, líder de la Francia Libre, se ha convertido en una parte indeleble de la memoria colectiva de Francia. A continuación, Macron volvió a centrarse en el presente y elogió el "verano de la llama y la alegría" olímpico; un acontecimiento, dijo Macron, que seguirá siendo recordado dentro de 80 años.