El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, responde a las preguntas de la prensa delante de un caza F-16 en un lugar no revelado de Ucrania, el 4 de agosto de 2024. - Derechos de autor Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Derechos de autor Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved