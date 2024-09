Grecia se enfrenta a un alarmante colapso demográfico

Pueblos vacíos, jóvenes trabajadores desilusionados y funcionarios buscando soluciones: Grecia se prepara para un gran colapso demográfico alimentado por la caída en picado del número de nacimientos, la emigración masiva y las bajas tasas de fertilidad.

Seis años después de que Grecia saliera de sus programas de rescate financiero, marcando el fin oficial de una dolorosa crisis económica, el país se enfrenta ahora a un nuevo tipo de emergencia que podría influir en su estructura social y económica: el descenso de la población.

Según las proyecciones, en 2070 la población griega podría disminuir hasta un 25%, muy por encima de la media de la UE (4%).

En 2022, el país registró menos de 77.000 nacimientos, la cifra más baja en casi un siglo, mientras que las defunciones casi duplicaron esa cifra, alcanzando los 140.000 fallecimientos. Nada parece indicar que esta tendencia vaya a cambiar pronto.

"El colapso demográfico se está convirtiendo literalmente en un reto existencial para nuestro futuro", advirtió el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

El último censo de población, de 2021, mostró un descenso del 3,1% de la población total en sólo diez años, hasta menos de 10,5 millones de personas.

Esa década se corresponde a grandes rasgos con la crisis económica que atravesó el país, que alimentó el éxodo de cerca de medio millón de griegos, especialmente entre los segmentos jóvenes y con estudios de la población.

Los que se quedaron en el país siguen enfrentándose a una difícil recuperación del mercado laboral, caracterizada por un elevado desempleo y bajos salarios, lo que dificulta aún más la construcción de carreras profesionales y familias estables.

En Quíos, una isla de 50.000 habitantes situada en el norte del mar Egeo, 'Euronews' habló con Mary y Nikos, una pareja de treintañeros que se marchó de Grecia a Estados Unidos hace dos años, y sólo la visitan de vez en cuando por vacaciones. Reflexionaron sobre su decisión de emigrar, citando las dificultades económicas como principal motivo.

"Si tienes que trabajar de 10 a 12 horas al día y no ganas tanto dinero como quisieras, ¿cómo puedes comprarte una casa? ¿Y cómo puedes formar una familia? No puedes", dice Mary. Nikos se hizo eco de sus sentimientos, afirmando que, aunque aman Grecia, no se ven regresando, incluso si las condiciones mejoraran.

ARCHIVO - Migrantes desembarcan de un buque guardacostas tras una operación en la isla griega de Quíos, en el noreste del mar Egeo, el martes 26 de octubre de 2021. Pantelis Fykaris/AP

Quíos tiene una larga historia de emigración, con varias generaciones marchándose en busca de oportunidades en otros lugares. Hoy en día, no son raros los pueblos vacíos con sólo un puñado de ancianos residentes, especialmente en el norte de la isla.

La baja tasa de fecundidad (1,32 nacimientos por mujer) y el aumento de la esperanza de vida están provocando una rápida disminución y envejecimiento de la población.

El economista griego Nikos Vettas subraya las consecuencias económicas de este cambio demográfico, que ejerce una presión adicional sobre el sistema de pensiones y los servicios sanitarios de Grecia: "El principal problema es que va a haber un menor número de personas que trabajen. Y ahora estas personas, tendrán que mantener a una gran población de personas mayores".

Sin embargo, Vettas añade que se pueden tomar algunas medidas para paliar el problema: "Hay que aumentar la productividad en el país. Hay que introducir tecnología. Hay que fomentar la entrada de inmigrantes, sobre todo en empleos de alta productividad."

Consciente de la urgencia del problema, el gobierno griego creó en 2023 el primer ministerio de su historia dedicado específicamente a abordar el reto demográfico. Dirigido por Sofia Zacharaki, el Ministerio ha introducido una serie de medidas, entre ellas desgravaciones fiscales y mayores subsidios estatales para los recién nacidos, con la esperanza de fomentar mayores tasas de natalidad.

Aunque Zacharaki reconoce que estos esfuerzos por sí solos no resolverán el problema, subraya que representan un paso en la dirección correcta para solucionar lo que ella llama "la mayor amenaza a la que se enfrenta Grecia."