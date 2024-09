Por Euronews Grecia

El primer ministro griego señaló que, si bien los productores de electricidad no están haciendo nada ilegal, están explotando una distorsión en el sistema y han establecido planes para devolver estas ganancias a los consumidores.

Una distorsión masiva en el mercado de la electricidad entre el sudeste y el oeste de Europa significa que los precios de la energía son significativamente más caros en los Balcanes, así lo ha asegurado el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, durante una rueda de prensa en la que también dijo que plantearía el tema a la Comisión Europea.

"Plantearé esta cuestión en una carta que enviaré a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicando exactamente lo que ocurrió no sólo en Grecia, sino también en Bulgaria, en Rumanía, en Hungría, y cómo es posible que haya momentos del día en que el precio marginal del sistema sea diez veces más caro en los Balcanes que en Austria o la República Checa", afirmó.

"Algo no funciona bien en el modelo europeo", denunció y añadió que no espera "soluciones inmediatas a este problema, pero al menos que alguien se tome en serio la tarea de resolverlo para que podamos asegurarnos de que no volvamos a tener tales distorsiones en el futuro".

Las distorsiones empezaron en mayo, según el primer ministro

Mitsotakis admitió que el mercado único de la energía no ha funcionado en los últimos meses y que estas distorsiones no existieron hasta el pasado mes de mayo. También explicó cómo Grecia exporta actualmente energía a Ucrania, mientras que históricamente la importaba desde allí.

"Esto está sacando provecho del sistema y hace subir los precios, pero el consumidor griego no va a pagar las distorsiones del modelo europeo", aseguró.

El primer ministro griego enfatizó que, en el corto plazo, lo que su Gobierno ha hecho y seguirá haciendo es imponer impuestos y tasas a los productores que están obteniendo lo que describió como ganancias "altísimas".

