Las previsiones más pesimistas apuntan a que el desempleo en Grecia se mantendrá en el 10% durante varios años.

El desempleo en Grecia alcanzó en 2013 el nivel más alto de su historia moderna (27,5%), en un momento en que el país atravesaba la peor crisis que se recuerda. Con la recuperación gradual de la economía griega, la tasa de desempleo empezó a descender.

No obstante, el paro se ha mantenido cerca del 10% durante el último año, sin embargo, en el mes de febrero volvió a subir, regresando al 11%.

A la vista de estos datos, no es de extrañar que el desempleo sea el segundo tema que más **preocupa a los griegos.**Al mismo tiempo, los empresarios de muchos sectores de la economía se quejan de no encontrar personal.

Altos niveles de desempleo y falta de personal

La historia de Nancy Rizou, conocida por su participación en las manifestaciones por las condiciones laborales en Grecia, explica por qué, habiendo tanto desempleo, algunas empresas no encuentran personal.

Rizou, de 45 años, es esteticista. Pero cuando trabajaba en un salón de belleza como cobraba la mitad del total de horas que trabajaba. Hoy trabaja en una agencia de apuestas.

"Trabajo seis horas, seis días a la semana", nos dice. "Me pagan el salario mínimo y como estoy a tiempo parcial cobro 605 euros netos al mes. Este dinero no es suficiente, pero no es fácil encontrar trabajo", dice.

"En general, las cosas son bastante difíciles. Creo que todos los empleados quieren que un empresario invierta en ellos, pero no siempre es así. Suele haber casos de explotación terribles".

Stelios Daskas, de 40 años, lleva 20 años trabajando en una empresa de seguridad. Ha acudido a los tribunales para obligar a su empresa a pagarle las primas nocturnas y las horas extraordinarias.

Tengo una familia, dos hijos pequeños. Evidentemente el sueldo que tengo no es suficiente Stelios Daskas Trabajador de una empresa de seguridad en Grecia.

"Ahora cobro 850 euros al mes, después de una larga batalla legal. Reclamaba trienios, horas extraordinarias y nocturnidades. Tengo una familia, dos hijos pequeños. Evidentemente el sueldo que tengo no es suficiente."

"La inflación está muy por encima del aumento del salario mínimo que ha hecho el Gobierno. No se puede cubrir lo básico. Nos vemos obligados a trabajar de vez en cuando "en negro".

Ante esta circunstancia, muchos trabajadores optan por mantenerse fuera del mercado laboral o trabajar en la economía sumergida, aumentando así las tasas oficiales de desempleo.