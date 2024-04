Tras la apertura de diligencias contra su mujer por un posible caso de tráfico de influencias, Pedro Sánchez va a anunciar este lunes si deja su cargo.

Es una incógnita, pero este lunes saldremos de dudas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lleva cinco días meditando su posible dimisión. Para ello, puso en pausa su agenda y, desde entonces, mantiene en vilo a un país más que dividido al respecto de lo que debería hacer.

El terremoto político que desató la decisión de Sánchez es mayúsculo, con manifestaciones a favor y en contra de su figura en diferentes puntos del país, siendo la más multitudinaria la que llevaron a cabo este sábado sus seguidores frente a la sede de su formación en Ferraz.

"Pedro, estamos contigo"

La cúpula del Partido Socialista cerró filas en torno a él en un Comité Federal histórico que se retransmitió incluso en directo y que comenzó con un rotundo: "Pedro, estamos contigo", pronunciado por la número dos, María Jesús Montero.

La oposición ha recrudecido el tono estos días, acusándole de no dar explicaciones, de dejación de funciones y de estar llevando a cabo una estrategia de victimización para ganar el relato político.

Diferentes teorías sobre su futuro

En estos últimos días han surgido todo tipo de teorías sobre lo que hará o no Pedro Sánchez. Él es el único que sabe cuál será su siguiente paso... si es que ha tomado ya la decisión, porque ni siquiera se ha hecho pública la hora a la que dará la rueda de prensa en la que lo anuncie. Solo se sabe que será este lunes.

"Hace falta ser muy ingenuo para pensar que el presidente del gobierno no sabe lo que va a hacer el lunes. No es tanto 'me tomo yo mi tiempo para reflexionar' sino 'tomaos vosotros vuestro tiempo para reflexionar, pensad lo que sería el país si yo no mantuviese la presidencia del gobierno'", asegura a 'Euronews' el analista político Luis Arroyo.

Retraso de las listas para las elecciones europeas

Esta situación está afectando incluso a la campaña para las elecciones europeas, pues si bien ya se conoce la candidata del PSOE (Teresa Ribera), la confección de las listas se ha retrasado al martes.

Las reacciones internacionales no tardaron en llegar, con mensajes de paoyo al presidente por parte de otros líderes de la izquierda mundial como el colombiano Gustavo Petro o el brasileño Lula da Silva.

Es la primera vez que un presidente del Gobierno en España detiene su agenda "para reflexionar" y podríamos estar ante la segunda dimisión de un presidente en la democracia española. Hoy lo descubriremos.