Por Euronews con AP

En plena guerra contra Rusia, el jugador de voleibol ucraniano Dmytro Melnyk abandonó el infierno del frente, donde dirige un pelotón de infantería, para participar en los Juegos Paralímpicos de París.

PUBLICIDAD

Otro atleta paralímpico con un perfil increíble: Un jefe de pelotón de la infantería ucraniana participa en los Juegos de París. Soldado y jugador de voleibol, Dmytro Melnyk, de 45 años, es uno de los 141 atletas de la delegación ucraniana. Pero, como muchos de sus compatriotas, su mente está en otra parte.

Este oficial de 45 años no tiene noticias de los 35 hombres que están bajo su mando desde que partió hacia Francia el 18 de agosto. Hablando brevemente con los periodistas, Dmytro Melnyk dijo que no podía llamarles para darles noticias porque "están en el infierno" y, sobre todo, no podía contactar con ellos desde Francia.

Su única esperanza es encontrarlos sanos y salvos después de los Juegos de París, en las trincheras de Chasiv Yar, ciudad del este de Ucrania bombardeada desde hace meses por las fuerzas rusas.

El oficial de infantería contó su historia el viernes tras el partido inaugural de su equipo de voleibol, hasta el punto de que su intérprete rompió a llorar. El soldado Melnyk no es un desconocido en el mundo paralímpico: De hecho, es un veterano. Ya se clasificó para los Juegos de Río en 2016.

Un deportista que impone respeto

Su pierna izquierda se lesionó en un accidente cuando sólo tenía 18 años y ahora es unos centímetros más corta. Cuando está de pie, su pie izquierdo está de puntillas, mientras que el derecho está apoyado en el suelo.

A pesar de esta minusvalía, el oficial hizo todo lo posible para convencer a sus superiores de que se alistara en el ejército. ¿Su reclutamiento? Se lo debió a su determinación y a "un poco de astucia", dijo. Dmytro Melnyk no dio más detalles, pero bromeó diciendo que, cuando está con sus tropas, finge cojear porque las botas le aprietan demasiado. El jugador de voleibol dijo que originalmente había servido como operador de drones antes de convertirse en oficial de infantería.

Pero el equipo paralímpico de voleibol es "mi segunda familia", dice Melnyk. "Llevo practicando este deporte unos 20 años. Simplemente no tengo derecho a defraudar a mi equipo".

Un compañero con la frente amputada

Su compañero de equipo Yevhenii Korinets estaba encantado de que los mandos del ejército ucraniano hubieran permitido finalmente a Melnyk abandonar temporalmente el campo de batalla.

"Es muy difícil para él, porque servir en el Ejército es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana", dijo a través del traductor. "Siempre estás estresado por los constantes bombardeos y las constantes situaciones de riesgo para tu propia vida y es un gran logro para nosotros y para Dmytro estar aquí".

Yevhenii Korinets, de 27 años, también luchó en el frente. Resultó gravemente herido por la explosión de una mina, perdiendo la pierna izquierda, en marzo de 2023, durante otra encarnizada batalla, la de Bajmut.

Fisioterapeuta antes de la guerra, el joven se había alistado para luchar cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala, en febrero de 2022, y luego se convirtió en conductor de ambulancias militares. "No podía quedarme en casa", confiesa.

Del campo de batalla al acontecimiento deportivo, el primer partido de Ucrania en la fase de grupos no salió, por desgracia, según lo previsto. El equipo perdió en tres sets seguidos contra Irán, uno de los aliados de Moscú en la guerra de Ucrania y proveedor de los infames y mortíferos drones del país.

Yevhenii Korinets declinó hacer comentarios cuando se le preguntó si el partido de voleibol se había sentido como un partido de rencor contra Irán. Como muestra de su juego limpio, los ucranianos estrecharon la mano de los ganadores al final del partido.

Derrotados en París, los ucranianos no están menos decididos: "Tengo un mensaje para el mundo: No tengáis miedo, nunca tengáis miedo de nadie, especialmente de los terroristas y asesinos", declaró Dmytro Melnyk. "Cuanto más miedo tengamos, más gente morirá. Y por desgracia no sólo en Ucrania. Todo el mundo debería ser consciente de ello".