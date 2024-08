A pesar de la polémica y las acusaciones de ventaja desleal, Petrillo competirá en París en la clasificación T12 para atletas con discapacidad visual.

Valentina Petrillo se enamoró del atletismo a los siete años, cuando vio al velocista italiano Pietro Mennea ganar el oro en los 200 metros de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980.

"Decía que quería ser como él", cuenta Petrillo, que nació con sexo masculino. "Quería ponerme la camiseta azul (de Italia), quería ir a los Juegos Olímpicos. Pero quería hacerlo como mujer porque no me sentía hombre, no me sentía yo misma".

Cuatro décadas después, a sus 50 años, Petrillo está a punto de hacer realidad su sueño, pero no en los Juegos Olímpicos. Se convertirá en la primera mujer transgénero que compite en los Juegos Paralímpicos cuando corra los 200 y 400 metros en la clasificación T12 para atletas con discapacidad visual en París.

El viaje de Petrillo a los Juegos Paralímpicos

Petrillo, a quien diagnosticaron de adolescente la enfermedad de Stargardt, una dolencia ocular degenerativa, se considera afortunada a pesar de los retos a los que se ha enfrentado.

Ha vivido la mayor parte de su vida como un hombre y solo salió del armario como transgénero ante su mujer -con la que tiene un hijo- en 2017 antes de comenzar la terapia hormonal dos años después.

Valentina Petrillo entrena en Pieve di Cento, cerca de Bolonia (Italia), en agosto de 2024. Credit: Antonio Calanni/AP Photo

"En enero de 2019 empecé el proceso de transición y en 2020 conseguí mi sueño, que era competir en categoría femenina para practicar el deporte que siempre me ha gustado", explica en una entrevista en una pista en la que entrena en un barrio de Bolonia, donde vive.

Corrió su primera carrera como mujer en 2020 y acabó quinta en el Campeonato de Europa de Para Atletismo. El año pasado ganó la medalla de bronce en los 200 y 400 metros en los Campeonatos del Mundo de Paratletismo.

Normativa transgénero en atletismo

La Asociación Mundial de Atletismo prohibió el año pasado que las mujeres transexuales compitieran en categoría femenina en pruebas internacionales si realizaban la transición después de la pubertad. Pero su homóloga, la Asociación Mundial de Para Atletismo (WPA), no ha hecho lo mismo.

En un comunicado remitido a AP, WPA afirma que los atletas transgénero de sus competiciones femeninas deben declarar que su identidad de género a efectos deportivos es femenina, y demostrar que sus niveles de testosterona han estado por debajo de 10 nanomoles por litro de sangre durante al menos 12 meses antes de su primera competición.

La testosterona es una hormona natural que aumenta la masa y la fuerza de los huesos y los músculos después de la pubertad. El rango normal en los hombres adultos se eleva hasta unos 30 nmol por litro de sangre, frente a menos de 2 nmol/L en las mujeres.

"Cualquier cambio futuro en la posición de las reglas de la WPA en este ámbito sólo se considerará previa consulta con los equipos y los atletas, y teniendo en cuenta los derechos y los mejores intereses de todos los involucrados", dijo la asociación.

Valentina Petrillo entrena en Pieve di Cento, cerca de Bolonia (Italia), en agosto de 2024. Credit: AP Photo

En un deporte que ya está lidiando con la forma de crear condiciones de igualdad entre los atletas con diferentes niveles de discapacidad, algunos de los competidores de Petrillo dicen que ella tiene una ventaja injusta.

El año pasado hubo una reacción violenta contra Petrillo en España, después de que se impusiera por un estrecho margen a la atleta española Melani Berges y quedara cuarta en la semifinal de los campeonatos del mundo, lo que supuso que Berges no se clasificara para la final y perdiera la oportunidad de participar en los Juegos Paralímpicos.

Berges lo calificó de "injusticia", declarando a la web deportiva española Relevo que, aunque "acepta y respeta" a las personas transexuales, "ya no estamos hablando de la vida cotidiana, sino del deporte, que requiere fuerza, un físico".

El Comité Paralímpico Español dijo a AP que su postura no había cambiado desde el año pasado, cuando un portavoz declaró a los medios españoles que "respetamos la normativa del Para Atletismo Mundial, que actualmente permite competir a las mujeres trans, como es el caso de Valentina Petrillo, pero, de cara al futuro, creemos que sería conveniente avanzar hacia una uniformidad de criterios con el mundo olímpico en relación a este asunto."

Petrillo dijo que entiende hasta cierto punto a quienes cuestionan que deba competir en categoría femenina.

Petrillo se refirió a un estudio financiado por el COI -y publicado en abril en el 'British Journal of Sports Medicine'- que demostraba que las mujeres transexuales estaban en realidad en desventaja física con respecto a las mujeres cisgénero en varias áreas, como la función pulmonar y la fuerza de la parte inferior del cuerpo.

La defensa de Petrillo de los derechos transexuales

En los Juegos Paralímpicos, las finales de los 400 y 200 metros lisos femeninos tendrán lugar el 3 y el 7 de septiembre, respectivamente. A Petrillo le animarán su hijo de nueve años, su hermano y su exmujer.

Valentina Petrillo gesticula durante una entrevista con Associated Press en Pieve di Cento, cerca de Bolonia (Italia). Credit: AP Photo

Sin embargo, la velocista afirma que ya ha ganado su mayor reto, pase lo que pase cuando salga a la pista en el Stade de France.

"Por desgracia, seguimos viviendo en una situación en la que se margina a las personas transexuales, que nunca podrán cambiar un documento como hice yo, que nunca podrán conseguir lo que se merecen, el respeto que merecen", declaró Petrillo. "Y por eso, mis pensamientos van para ellas, para las que han sido menos afortunadas que yo".

"A partir de ahora me gustaría escuchar historias bonitas de transexuales, de personas con discapacidad, de todo el mundo. Y mi esperanza es que a partir de mi historia puedan encontrar la inspiración y la fuerza para creer que un mañana diferente es posible".