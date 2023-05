Bee, hombre trans, considera que su experiencia acudiendo a citas no se ha visto afectada por su transexualidad, sin embargo, es cierto que hay un desconocimiento sobre las cuestiones trans.

El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. La idea nació en 2004, y se celebró por primera vez un año después. Desde entonces, múltiples iniciativas y organizaciones benéficas LGBTQ+ han colaborado para aumentar su apoyo e incluir a la comunidad trans.

Para muchas personas trans, la transfobia es el pan de cada día. Los discursos transfóbicos son habituales en los medios de comunicación, mientras que los legisladores de derechas de todo el mundo trabajan para legislar en contra de sus derechos.

Incluso en la vida privada, la incomprensión de las experiencias de las personas trans provoca roces habituales. Esto se hace más evidente a la hora de conocer a alguien.

"La comunidad trans no parece formar parte de la comunidad LGBTQ, aunque la T esté ahí", afirma Bee Astronaut, un hombre trans de 30 años. "A menudo se pasa por alto a los hombres trans porque la comunidad no es capaz de distinguir si eres un hombre cis o un hombre trans. Definitivamente diría que ha sido un poco más difícil encontrar a mujeres que estén realmente interesadas en ti".

Bee considera que su experiencia acudiendo a citas no se ha visto afectada por su transexualidad, sin embargo, es cierto que hay un desconocimiento sobre las cuestiones trans.

"Las mujeres cis esperan que actúes como un hombre cis, y lo entiendo. A menudo me dicen que la única diferencia entre yo y un hombre cis es que tengo corazón de mujer; soy muy cariñoso y amable. En mi opinión, los roles de género no tienen nada que ver con eso".

Las aplicaciones de citas pueden ser una buena forma de conocer gente sin cuestionarte si conocen tu identidad Canva

Aunque a Bee le gustan las mujeres, no sale exclusivamente con heterosexuales. "Evito a las mujeres que dicen "sólo me gustan las mujeres" en su biografía", se ríe. Pero eso no significa que descarte una relación con una lesbiana. "Si a una mujer le gustan las mujeres que se presentan masculinas, no tendrá ningún problema a la hora de salir con hombres trans. Aunque todo depende. Muchas mujeres lesbianas empiezan a cuestionarse si encuentran atractivo a un hombre trans".

Durante las citas, Bee está más que dispuesto a dar explicaciones, siempre que la gente sea educada y no se entrometa demasiado en su privacidad. En cuanto a las preguntas sobre partes íntimas, Bee considera que mucha gente se precipita a exigir ese tipo de información personal. "Mi lema es: si no tenemos relaciones sexuales, no deberías saber esa respuesta".

Círculos incómodos

Connor Vanauken, una mujer trans de 23 años, ha descubierto que las citas a veces no son tan cómodas. "Normalmente, como mujeres trans, nos tratan como objetos sexuales y las personas con las que salgo quieren ser discretas y apartarte de su vida", explica.

Aunque no busca nada demasiado serio en el amor, Connor no tiene tiempo ni ganas para ser únicamente la fantasía de alguien. "Creo que la gente debería plantearse seriamente si va a ser capaz de introducir completamente a su pareja en su círculo familiar y de amistades. Si tienes alguna inseguridad respecto a lo que puedan pensar, entonces salir con una persona trans no es para ti, no somos algo de lo que avergonzarse".

Como mujer trans que busca salir con hombres, salir con hombres cis conlleva un riesgo añadido de violencia física. "Cuando tenía 17 años, me apuntaron con una pistola por ser transgénero y desde entonces nunca he dado el primer paso con un hombre", dice Connor.

"Creo que mientras no intente ligar con un tipo que acabe odiando a las mujeres trans, no me pondré en peligro más de lo que ya lo estoy por el mero hecho de existir", añade.

No obstante, Connor no pierde la esperanza. "Tengo mucha confianza a la hora de salir con alguien, no me avergüenzo en absoluto de quién soy y probablemente se deba a que empecé mi transición cuando era joven", afirma.

Dos personas dándose la mano. Canva

Esto es algo en lo que coincide Bee. "Mi identidad ha tenido un efecto positivo en mi vida sentimental porque me permite ser exactamente quien soy... No tengo que esconderme ni ocultar lo que siento. Puedo decir que tengo más confianza en mí misma desde que empecé mi transición hace seis años. A pesar de todas las situaciones extrañas que he vivido en citas y de perder amigos y familiares, la transición ha sido la mejor decisión hasta la fecha. Estoy agradecida por poder ponerme a mí misma en primer lugar".

La aplicación de citas LGBTQ+ Taimi ha realizado recientemente una encuesta entre sus usuarios para averiguar qué aspectos de las citas online resultan más frustrantes para las personas trans. El 51% de los encuestados consideró que la parte más molesta de las citas era que la gente los viera como "un experimento sexual o un fetiche", mientras que el 33% se mostró molesto "con la gente que hace preguntas personales insensibles sobre la transición antes incluso de establecer una conexión genuina".

Taimi cuenta con un equipo de atención al cliente para garantizar que los usuarios se enfrentan a la menor homofobia y transfobia posible. Como resume Angelika Koch, experta en relaciones de la empresa: "Recuerda que ser trans es una parte hermosa de lo que eres. Si alguien no te trata con respeto, bloquéalo".